Atletica, Mondiali: la 4x100 sudafricana ripete da sola la semifinale ma non accede alla finale

La formazione maschile della 4x100 del Sudafrica, composta da Shaun Maswanganyi, Sinesipho Dambile, Bradley Nkoana e Akani Simbine, è stata eliminata dalla possibilità di accedere alla finale di oggi alle 14.20 italiane, ultima gara dei campionati del mondo di Tokyo, non essendo il crono di 38"64 realizzato nella ripetizione in solitaria della loro semifinale, al di sotto dell'ultimo di ripescaggio della Francia di 38"34. Alla squadra sudafricana era stato concesso tale ulteriore tentativo disputato nella mattinata giapponese, di qualificarsi per la finale, dopo il giallo dell'impatto di ieri nella semifinale ufficiale dove, al primo cambio, c'è stato un contatto tra il secondo frazionista azzurro in fase di lancio, Marcell Jacobs, e il primo sudafricano che arrivava per passare il testimone, Maswanganyi, con successivo ricorso da parte di entrambe le formazioni risolto a favore proprio della squadra africana e la riammissione alla prova odierna, peraltro senza successo, mentre in ogni caso l'Italia non è stata squalificata in quanto Jacobs non aveva invaso con i piedi la corsia dell'avversario, ma solo sporto inavvertitamente il gomito che ha sbilanciato l'avversario.

