Atletica, la primatista mondiale dell'alto femminile Mahuchikh in gara nell'UdinJump Development in ricordo di Talotti

La 23enne ucraina Yaroslava Mahuchikh, capace lo scorso 7 luglio 2024 a Parigi di battere con la misura di 2,10 m il precedente primato mondiale del salto in alto donne di 2,09 m, appartenente alla bulgara Stefka Kostadinova da ben 37 anni, sarà la grande stella della settima edizione dell'Udin Jump Development, meeting interamente dedicato al salto in alto, nato su iniziativa dell'ex specialista al maschile Alessandro Talotti, scomparso prematuramente nel 2021 a soli 40 anni per un male incurabile. L'evento che si disputerà giovedì nel tardo pomeriggio al Palaindoor Ovidio Bernes di Udine, vedrà tra le altre protagoniste femminili la campionessa italiana Idea Pieroni, l'altra azzurra Asia Tavernini, la spagnola Ona Bonet, la lettone Patricija Jansone, l'ungherese Lilianna Batori, la montenegrina Marija Vukovic, le estoni Karmen Bruus ed Elizabeth Pihela, la turca Buse Savaskan e l'altra spagnola Una Stancev. Tra gli uomini da evidenziare il recente campione italiano promesse Matteo Sioli, Eugenio Meloni e Simone Dal Zilio, mentre tra gli atleti internazionali il cubano Luis Zayas, l'olandese Douwe Amels, il bulgaro Tihomir Ivanov, il giapponese Naoto Tobe, l’israeliano Jonathan Kapitolnik, il messicano Roberto Vilches, lo spagnolo Carlos Rojas e l’ucraino Vadym Kravchuk.