ATLETICA: IL KENIANO KIPLIMO NAIBEI VINCE LA FIRENZE MARATHON

Il keniano Samuel Kiplimo Naibei ha vinto la 40/a Estra Firenze Marathon con il tempo di 2h12'51". Prima tra le donne la keniana Dorine Jerop Murmomen in 2h27'01". Secondo tra gli uomini il burundese Jean Marie Bukuru, risalito dalla sesta posizione, al traguardo in 2h16'22" spalla a spalla e con lo stesso crono del keniano Hyllry Biwott Chemweno. Primo italiano e quinto assoluto Hicham Boufars in 2h18'24". Seconda tra le donne Lucy Chepoghon Chelele in 2h27'18", seguita da Hellen Chepkorir in 2h27'59". Prima italiana e quinta assoluta Maria Gorette Subano, che migliora il sesto posto dello scorso anno, quando era al debutto sulla distanza di maratona, chiudendo in 2h39'59".