Atletica euroindoor: Furlani 'grandi aspettative, punto al top'

Mattia Furlani, autore nel lungo dell'attuale migliore prestazione mondiale 2025 di 8,37, vola in Olanda per la 38/ma edizione dei Campionati Europei indoor di Apeldoorn, "con il 'coltello tra i denti' per confermare il buon inizio di stagione e dare il massimo di me per puntare al massimo risultato". "La nazionale italiana, dopo Roma, ha creato delle aspettative importanti - ha aggiunto prima dell'imbarco per Amsterdam all'aeroporto di Fiumicino - e sono convinto che, una squadra del genere, possiamo dire tranquillamente la nostra: lo valiamo, lo possiamo fare. Certo, ogni gara è a sè ma entriamo consapevoli di chi siamo e di che possiamo fare". Tra gli altri azzurri assai attesi alle prove in Olanda, Leonardo Fabbri nel peso, attuale leader mondiale con 21,95, argento iridato in carica all'aperto e bronzo al coperto, Zaynab Dosso (60) già bronzo mondiale indoor, Larissa Iapichino (lungo), Catalin Tecuceanu (800), Luca Sito e i campioni europei indoor in carica Zane Weir (peso) e Samuele Ceccarelli (60). Ed ancora, nel triplo anche Andrea Dallavalle (17,36 ad Ancona), nell'asta la finalista olimpica Elisa Molinarolo, nelle multiple Sveva Gerevini quarta ai Mondiali indoor. Prima convocazione in Nazionale assoluta per l'argento mondiale U20 dell'alto Matteo Sioli, fresco di 2,28 agli Assoluti indoor, insieme agli altri debuttanti Stephen Awuah Baffour (60), Giovanni Lazzaro (800), Eugenio Meloni (alto), Idea Pieroni (alto) e Virginia Scardanzan (asta).