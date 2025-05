Atletica, corsa in montagna: Vertical tricolore per Elia e Bonzi

Al femminile sempre in testa Emily Collinge, britannica dell'Atletica Alta Valtellina, fino a pochi metri dal traguardo ma il primo posto va alla bergamasca Bonzi, due volte tricolore anche nel formato classico, che completa la rimonta nella gara con partenza dal suggestivo castello di Fénis e arrivo a quota 1567 metri in località Les Druges. Crono finale di 42:37 per entrambe le protagoniste, poi tra le italiane è seconda Benedetta Broggi (Sport Project Vco, 43:16) che stacca Corinna Ghirardi (Us Malonno, 45:29), quindi Martina Falchetti (Sportclub Merano, 45:56) e Arianna Del Pino (Atl. Malignani Libertas Udine, 46:43). "Ho dato il massimo - racconta Vivien Bonzi - e a sorpresa in volata sono riuscita a vincere la gara assoluta, non pensavo. Il percorso mi è piaciuto molto, è la seconda volta che gareggio a Fénis ma l'altra volta pioveva, il terreno era scivoloso e invece quest'anno tutto corribile". Nella manifestazione organizzata da Apd Pont-Saint-Martin e Asd Battista Pieiller, valida come Memorial Beppe Brunier con in cabina di regia l'azzurro Xavier Chevrier, il nuovo campione italiano promesse è Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita, 37:07) affiancato sul podio da Francesco Bongio (La Recastello Radici Group, 38:49) e da Elia Mattio (Pod. Valle Varaita, 39:22). Titoli master A per Michael Galassi (Us Aldo Moro) e Corinna Ghirardi (Us Malonno), master B a Massimiliano Zanaboni (Atl. Valli Bergamasche Leffe) e Ana Nanu (Atl. Casone Noceto), master C per Emilio Cappelletti (Atl. Alta Valtellina) e Maria Giovanna Cerutti (Gsa Valsesia). Doppietta della Recastello Radici Group nel campionato di società: al maschile davanti a Us Malonno e Atletica Valli Bergamasche Leffe, tra le donne superando Apd Pont-Saint-Martin e Atletica Alta Valtellina.