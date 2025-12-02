Logo SportMediaset

Atletica, BOclassic: fine anno con Battocletti e Crippa

02 Dic 2025 - 17:37

Nadia Battocletti e Yeman Crippa al BOclassic Alto Adige, la corsa di San Silvestro lungo le vie di Bolzano, ultimo atto della stagione 2025. Battocletti (Fiamme Azzurre) tornerà a Bolzano per cercare il terzo successo consecutivo dopo le vittorie del 2023 e del 2024, in chiusura di un anno che l'ha confermata ai vertici del mezzofondo con l'argento mondiale nei 10.000 e il bronzo nei 5000 a Tokyo. Crippa (Fiamme Oro), già campione europeo dei 10.000 e della mezza maratona, parteciperà per la decima volta alla corsa, dopo i secondi posti delle ultime tre edizioni: "Sono sempre molto felice di correre qua, perché c'è grande interesse, molta vicinanza da parte del pubblico. Qualche settimana prima (domenica 7 dicembre, ndr) farò la maratona di Valencia, spero di riuscire a recuperare. Darò il massimo", ha commentato Crippa nella conferenza stampa di presentazione al Municipio di Bolzano, accanto al responsabile della gestione degli atleti Gianni Demadonna che ha svelato la presenza di un super avversario per Crippa, l'etiope Yomif Kejelcha primatista mondiale della mezza maratona (57:30) e argento mondiale dei 10.000 a Tokyo. 

17:37
Atletica, BOclassic: fine anno con Battocletti e Crippa