Atletica: Assoluti indoor ad Ancona, in gara Diaz, Dosso, Iapichino e Fabbri-Weir

Dal podio di Parigi alla pedana di Ancona, è pronto a saltare lontano Andy Diaz (Fiamme Gialle): il bronzo olimpico vuole prendersi il titolo italiano del triplo, dopo il bel debutto da 17,31 a Metz. Stesso obiettivo per l'argento europeo outdoor e indoor del salto in lungo Larissa Iapichino (Fiamme Oro) che ha aperto la stagione con il 6,86 di Padova e che punta a fare ancora meglio. Nei 60 metri è confermata la presenza del bronzo mondiale indoor Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) a tre centesimi dal suo record italiano con il 7.05 di Torun. Peso grandi firme con il campione d'Europa all'aperto Leonardo Fabbri (Aeronautica) e l'oro continentale al coperto Zane Weir (Fiamme Gialle). Quattrocento metri con la neo-primatista italiana Alice Mangione (Esercito), 51.75 a Karlsruhe, e al maschile con il recordman all'aperto Luca Sito (Fiamme Gialle) già sceso a 46.27 nella stagione indoor. Tanti azzurri nel mezzofondo, dalla neo-primatista dei 1500 Marta Zenoni (Luiss) agli ottocentisti Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) ed Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), fino agli altri specialisti Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) e Federico Riva (Fiamme Gialle). Marcia per Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), 60 con l'oro europeo indoor Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), ostacoli con Giada Carmassi (Esercito) al personale di 8.00, asta per Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) e Roberta Bruni (Carabinieri). Tanti i giovani promettenti, tra cui la velocista Elisa Valensin (Cus Pro Patria Milano) qui impegnata nei 400, l'astista Simone Bertelli (Fiamme Gialle), il saltatore in alto Matteo Sioli (Euroatletica 2002), la triplista Erika Saraceni (Bracco Atletica), Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946) nel lungo.