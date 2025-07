Arriva Supporter, il bando per le piccole associazioni sportive

Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Carige hanno lanciato per la città metropolitana di Genova e per le province di Imperia e Savona, il bando "Supporter", destinato alle associazioni sportive dilettantistiche di piccole e medie dimensioni. Aperto il primo luglio il bando si chiuderà il 25 settembre e prevede uno stanziamento complessivo di 280.000 euro a fondo perduto. "È un bando che finanzia quelle che sono le attività istituzionali di ogni singola associazione. Per una volta noi non sosteniamo un progetto singolo specifico, ma sosteniamo l'attività che l'associazione svolge - ha spiegato Paolo Mulassano, direttore direzione learning della Compagnia di San Paolo-. Quindi vogliamo sostenere tutte quelle associazioni che hanno storicamente un numero di associati non molto alto, ma che fanno attività nel territorio molto periferica e che hanno talvolta anche dei volumi economici di attività svolte non grandi". Un aiuto concreto per molte piccole realtà sportive come ha sottolineato l'avvocato Andrea Rivellini, membro del cda di Fondazione Carige. "Lo sport è aggregazione, lo sport è anche una palestra di vita e di insegnamento. Per noi è importante guardare ai giovani, guardare alle persone di una certa età, guardare anche alle persone disagiate e questo aiuto è fondamentale perché si vogliono beneficiare quelle associazioni sportive medio piccole che magari fanno fatica nel poter reperire fondi in diverse maniere e con questo aiuto si vuole dare un aiuto facile, concreto e tangibile fino a 6.000 euro, per coprire molti costi". Soddisfazione per il bando anche da parte delle istituzioni a partire da Regione Liguria e dal Comune di Genova. "Ben venga questa nuova opportunità che attenzione alle realtà piccole, Regione Liguria è assolutamente a fianco della Compagnia di San Paolo e di Fondazione Carige per essere sempre più vicini alle difficoltà del mondo sportivo" ha spiegato la dirigente regionale Cecilia Cuneo. "Un bando importante-ha concluso la consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi- per tutte quelle piccole associazioni che non riescono a fare sistema con le società più grosse".