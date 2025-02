Sci, ALPECIMBRA Fis Cup: domani è tempo di Selezioni Nazionali Italiana, mentre le nazioni partecipanti salgono a quota 43

Scatta domattina con le 55ª Selezioni Nazionali trofeo Cassa Rurale Vallagarina, una sorta di campionato italiano per le categorie ragazzi e allievi di sci alpino, la 64ª edizione dell’ALPECIMBRA Fis Children Cup, con numeri e partecipazione particolarmente interessanti. Nelle due gare di slalom gigante under 14 sulla pista Agonistica e di slalom speciale under 16 sulla pista Martinella Nord di Fondo Grande a Folgaria indosseranno il pettorale 384 sciatori selezionati nei 13 Comitati Fisi di appartenenza, che mercoledì torneranno in pista cambiando disciplina e pista. Due giornate di sfide alle quali è assegnato il compito di formare la squadra nazionale italiana che venerdì e sabato andrà a sfidare gli avversari di pari età provenienti da tutto il mondo.

Una rappresentanza che si è ulteriormente ampliata, dato che saranno ben 43 le nazioni iscritte, con tutti e cinque i continenti rappresentati. Dopo la conferma dell'iscrizione della portacolori della Tunisia della scorsa settimana, nel week-end sono giunte anche le richieste della Macedonia del Nord e dell’Islanda, per dare lustro a questo evento di assoluto prestigio internazionale, dal quale sono transitati tanti campioni che hanno fatto, e stanno facendo, la storia dello sci. Basti pensare a Gustav Thöni, Alberto Tomba e Marc Girardelli, ed ancora Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen, Dominik Paris, Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Gut e Mikaela Shiffrin, non ultimo la croata Zrinka Ljutic. L’astro nascente dello slalom mondiale, che giovedì scorso a Courchevel ha inanellato la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo, siglò due doppiette a Folgaria, vincendo sia slalom speciale che gigante nel 2018 da under 14 e nel 2020 da under 16. Ma pure la talentuosa piemontese Lara Colturi, assoluta protagonista nelle edizioni del 2021 e 2022 ed ora già proiettata con successo nel circo bianco che conta.

È dunque tutto pronto sulle piste di Folgaria per il mondialino dello sci che si può realizzare grazie all’impegno organizzativo dello sci club Tts, spalleggiato dall’Apt Alpe Cimbra, dallo Ski Team Polisportiva Alpe Cimbra (per gli aspetti tecnici in pista) e da Folgaria Ski, oltre che dagli importanti partner istituzionali e privati.

Giovedì 6 febbraio, a partire dalle 18.30, avrà luogo la cerimonia d’apertura del Criterium Internazionale, con la colorata sfilata delle rappresentative delle nazioni iscritte lungo le vie del centro abitato di Folgaria, a precedere le gare della fase internazionale di venerdì 7 e sabato 8 febbraio.

Non mancherà nemmeno quest'anno il premio speciale intitolato alla memoria di Rolly Marchi, riservato all’atleta italiano più giovane della categoria under 14, sia la maschile che al femminile, tra i qualificati alla fase internazionale della 64ª edizione dell’evento, la 54ª con riconoscimento Criterium Internazionale da parte della Fis.

Tutte le gare verranno trasmesse in diretta streaming sul sito sportcultura.tv e l’evento godrà anche di una sintesi di 30 minuti trasmessa da RaiSport.