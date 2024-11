ABODI: "ATP FINALS ANCORA A TORINO? CI SONO I PRESUPPOSTI"

"Noi abbiamo spinto perché" le Atp Finals "rimanessero italiane, abbiamo dato risorse e garanzie molto significative che la Federazione Tennis e Torino hanno meritato con questi quattro anni iniziati con grande difficoltà e proseguiti con grande entusiasmo e grande partecipazione popolare, che non è soltanto determinata dall'afflusso di pubblico internazionale, ma proprio dalla presenza di appassionati del Piemonte e di Torino. Grande collaborazione con la Regione Piemonte e il Comune di Torino, ci sono tutti i presupposti per continuare, poi qualcun altro deciderà se e come ci dovrà essere una eventuale staffetta". Lo ha detto il ministro dello sport, Andrae Abodi, a margine dell'assemblea dell'Anci in corso al Lingotto, a proposito del luogo che ospiterà le Finals nei prossimi cinque anni.