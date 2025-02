A Bologna nel weekend le finali di Coppa Italia Volley femminile

Domani e domenica Bologna ospiterà le finali di Coppa Italia Frecciarossa di pallavolo femminile, che verranno disputate all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Tantissima l'attesa per le grandi campionesse come Paola Egounu e tante altre, e per il grande Volley che torna ad essere protagonista sotto le Due Torri, dopo le Final Four della pallavolo maschile. "Bologna risponde con grande entusiasmo ed è ben dislocata e facile da raggiungere e questo piace molto ai nostri club e ai nostri tifosi, che arrivano un po' da tutta Italia. Dopo la festa del Volley maschile, questo fine settimana sarà la festa del Volley femminile, con tutte le campionesse protagoniste della Olimpiadi, ", dice Enzo Barbaro dg Lega Volley Femminile. "La favorita è Prosecco Doc Imoco Conegliano - aggiunge - ma la concorrenza è sempre molto agguerrita, con Numia Vero Volley Milano e anche le altre squadre che si stanno rafforzando sempre di più, e in Coppa Italia il risultato non è mai scontato". Per Roberta Li Calzi, assessora allo Sport, la manifestazione sarà "un altro grande spettacolo sportivo e la città risponderà in maniera calorosa, come sempre, perché entrambe le giornate sono quasi sold out". "Bologna si sta avvicinando a diventare al capitale dello Sport e sicuramente in questi giorni è la capitale della pallavolo ", prosegue Li Calzi, "con effetti molto positivi anche sulla promozione dello sport di base". Alle finali di Coppa Italia, infine, verrà ricordata anche Elisabetta Velabri, presidente di Pallavolo Bologna, scomparsa qualche giorno fa. "Elisabetta era un'amante dello sport - conclude Li Calzi - e anche se non ci sarà, sarà lì con noi. Sarà proiettata una sua foto, con quella di Simonetta Valle, e la ricorderemo con il sorriso, come se fosse con noi a vedere le partite perché era quello ceh faceva ogni giorno".