13Miglia D’ Annunzio Run assegna i titoli regionali FIDAL di Trail corto

Per celebrare la settima edizione, la gara organizzata dall’ASD Advance Garda Team 2019, ha alzato l’asticella assegnando, con la distanza della mezza maratona, i titoli regionali (assoluto e master) di Trail corto FIDAL. Un riconoscimento importante per questa gara, nella cui organizzazione sono coinvolti oltre 100 volontari.

Patrocinata dai comuni di Gardone Riviera e Toscolano Maderno, tutti i percorsi offrono scorci panoramici sulla sponda occidentale del lago di Garda e tracciati adatti sia al trail runner esperto che al podista proveniente dal mondo della corsa su strada e che desidera mettersi alla prova con qualcosa di differente. Da sottolineare la nuova partenza, che sarà in Piazza Scarpetta a Gardone Riviera, proprio di fronte al Municipio. Inoltre, a dimostrazione che, per gli organizzatori, ogni atleta è importante, da quest’anno tutti i finisher, indipendentemente dalla distanza, riceveranno l’ambita medaglia finisher che ne attesta la partecipazione.



3 DISTANZE CHE FARANNO FELICI TUTTI: AMANTI DEL TRAIL, DELLA CORSA SU STRADA E FAMIGLIE



Partiamo dalla gara con la quale verranno assegnati i TITOLI REGIONALI DI TRAIL CORTO FIDAL. La gara da 21 km (con 1000 metri di dislivello positivo) si sviluppa per l’80% su sterrato e per il 20% su strada. Un tracciato corribile e che permetterà ai più esperti di aprire il gas per provare ad aggiudicarsi l’ambito titolo in palio. Un mangia e bevi di salite e discese che sarà particolarmente congeniale agli amanti della corsa in collina.



La Gardonese (con i suoi 10 km e 450 metri di dislivello positivo), all’opposto della mezza maratona, si svolge per l’80% su strada e per il 20% su sterrato. È stata pensata per coloro che arrivano dalla corsa su strada ma che non disdegnano un poco di sterrato. Può essere anche un modo per approcciare, in maniera assolutamente soft, il mondo del trail running.



La nuova Family Cross Run è la new entry del 2025: 5 km non competitivi aperti a tutti (anche ai bambini accompagnati e alle famiglie con i loro cani purchè tenuti al guinzaglio) da affrontare a passo libero: camminando, in modalità nordic walking o di corsa. Quest’ultima distanza è stata pensata anche per regalare un piacevole “passatempo” agli accompagnatori degli atleti in gara.



PREMI IN DENARO PER ENTRAMBE LE DISTANZE COMPETITIVE e PER LE SOCIETÀ



In palio ricchi premi, sia in denaro che in natura: sono infatti previste premiazioni in denaro per un valore di € 2100 per i primi 5 uomini e 5 donne della 21 km, per un valore di € 500 per i primi 3 uomini e donne della 10 km e un montepremi di € 2000 per le prime 5 società sportive. I primi di categoria dalla M35 alla M55 saranno invece premiati in natura.



Le iscrizioni sono già aperte sui seguenti siti on line: www.endu.net e www.dannunziorun.it fino al giorno 01 Maggio 2025 compreso. Le iscrizioni potranno essere fatte anche nei giorni 03 Maggio 2025 dalle 14,00 alle 18,00 durante il ritiro pettorali presso la partenza a Gardone Riviera (Bs) e 04 Maggio 2025 nel medesimo luogo presentandosi dalle 07:00 alle 8.30 in segreteria (il costo per le iscrizioni dell’ultimo momento sarà più alto).