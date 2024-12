"Richiamare il tema della sicurezza nello sport in senso generale deve essere un fattore primario". Così il ministro dello sport Andrea Abodi, all'Auditorium Parco della Musica in occasione della consegna dei Collari d'Oro, per ricordare Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci alpino che ha perso la vita a 19 anni in seguito a una caduta in allenamento.