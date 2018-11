Smart EQ fortwo e-cup, tutto pronto per il gran finale sul circuito di Franciacorta

14/11/2018

Reduce dalla splendida doppietta di Magione, Fulvio Ferri è il leader del campionato, ma non è ancora detta l’ultima parola e, si sa, nelle corse c’è sempre un’alta percentuale di imprevedibilità. A lottare per le prime posizioni troveremo con ogni probabilità Piergiorgio Capra (team concessionaria Mercedes-Benz Venus) e Marco Panzavuota (team LPD) che seguono in classifica e che sono stati finora protagonisti di grandi duelli.



Non sarà invece presente “Marchettino” (team Sportmediaset) che ha preso parte a tutti i quattro round precedentemente disputati: al suo posto ci sarà Francesco Neri, commentatore tecnico della Formula E. Neri non sarà l’unico outsider del fine settimana: scenderanno in pista anche Maurizio Spinali (team Pirelli), giornalista ben conosciuto all’interno del mondo automotive e grande appassionato di auto, Andrea Levy (team concessionaria Mercedes-Benz Gino) imprenditore torinese, nonché ideatore e organizzatore del Salone dell’automobile di Torino, Alessandro Molinari (team Nightsky) vincitore di un concorso interno di smart ed Emanuele Liboni (team Evclick) titolare della piattaforma EVclick. Dopo aver preso parte al Milano Rally Show, torna al volante anche Alessandro Viganò, che si presenta al via con la smart EQ fortwo e-cup del team Mercedes-Benz Italia Truck.



Il calendario prevede le prove libere sabato mattina alle 8.25, un appuntamento molto importante per i debuttanti che lo sfrutteranno al meglio per capire come ottenere il massimo rendimento dall’auto. Alle 12.35 prenderanno il via le qualifiche, poi domenica si corre in Gara1 alle 8.30 e in Gara2 alle 14.25.



A chiusura del campionato sarà anche decretata la vincitrice della classifica “Lady” con Silvia Sellani (team Mercedes-Benz Roma) e Silvia Simoni (team Merfina) che sono separate da soli sei punti e che hanno disputato l’intera stagione mettendosi in mostra più volte. Nella classifica Over gli sfidanti sono Alberto Lembo (team Lembo) e Mauro Garbarino (team concessionaria Mercedes- Benz Autocentauro) e con 20 punti ancora da assegnare tutto può succedere. Infine occhi puntati anche sulla classifica Junior, dove Silvia Simoni se la vedrà con Gianalberto Coldani (team Merfina).