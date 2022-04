Savoia e CityCar Bari ancora insieme: caccia ai campioni in carica

AVANTI INSIEME

Il pugliese parteciperà di nuovo alla smart EQ fortwo e-cup: "Vogliamo tenere il titolo a casa"

Francesco Savoia e CityCar Bari si preannunciano - di nuovo - grandi protagonisti nella quinta edizione della smart EQ fortwo e-cup, il primo campionato al mondo dedicato ad una vettura turismo elettrica che scatterà il 1º maggio dal circuito di Vallelunga. Dopo l’esaltante stagione 2021 e la conquista del titolo, il duo barese si prepara a lottare per difendere il traguardo meritatamente ottenuto lo scorso anno davanti alla Special Car di Riccardo Azzoli. smart EQ fortwo e-cup

"Sono felice di essere nuovamente al via di questo campionato a cui sono molto affezionato e mi ha dato tante soddisfazioni. Sin da quando ero piccolino e correvo con i kart non ho mai corso per partecipare, ma sempre per vincere. Non fa eccezione quest’anno, vogliamo tenere il titolo a casa e speriamo bene! Un grazie dal più profondo del cuore a CityCar Bari per il supporto e per darmi la possibilità di poter lottare per riconfermare la mia Bari, Fasano e tutta la Puglia con le sue eccellenze territoriali sul gradino più alto del podio".