Autumn Nations Cup, il calendario completo degli Azzurri e non solo

RUGBY

Uno stadio, l'Artemio Franchi di Firenze, divenuto casa dell’Italia lontano dall’Olimpico di Roma e un impianto, quello del Conero di Ancona, che accoglie gli Azzurri per la prima volta. La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato le sedi dei due turni inaugurali della nuova Autumn Nations Cup che il 14 e 21 di novembre vedranno l'Italrugby di Franco Smith sfidare la Scozia e le Fiji. Per l’incontro con gli Highlanders, reduci dal terzo posto nel Sei Nazioni a pari merito con l’Irlanda, la sede scelta è lo stadio Artemio Franchi di Firenze, un prato sul quale nelle ultime stagioni gli Azzurri sono scesi con continuità superando il Sudafrica nel 2016 e la Georgia nel 2018. Poi il debutto assoluto allo Stadio del Conero di Ancona, che riceve l’Italrugby per la prima volta. Italy Photo Press

Dopo le gare interne contro Scozia e Fiji, l’Italia affronterà la Francia il 28 novembre in trasferta. Ultimo turno, al termine della fase a gironi, nel weekend del 5-6 dicembre, con scontri diretti in base ai piazzamenti ottenuti nei rispettivi gironi.

IL CALENDARIO COMPLETO

1º turno:

Irlanda vs Galles - venerdì 13 novembre, ore 19:00, Aviva Stadium

Italia vs Scozia - sabato 14 novembre, ore 13:45, Stadio Artemio Franchi

Inghilterra vs Georgia - sabato 14 novembre, ore 15:00, Twickenham Stadium

Francia vs Fiji - domenica 15 novembre, ore 16:45, Stade de La Rabine

2º turno:

Italia vs Fiji - sabato 21 novembre, ore 13:45, Stadio del Conero

Inghilterra vs Irlanda - sabato 21 novembre, ore 15:00, Twickenham Stadium

Galles vs Georgia - sabato 21 novembre, ore 17:15, Parc y Scarlets

Scozia vs Francia - domenica 22 novembre, ore 15:00, BT Murrayfield

3º turno:

Scozia vs Fiji - sabato 28 novembre, ore 13:45, BT Murrayfield

Galles vs Inghilterra - sabato 28 novembre, ore 16:00, Parc y Scarlets

Francia vs Italia - sabato 28 novembre, ore 21:00, Stade de France

Irlanda vs Georgia - domenica 29 novembre, ore 14:00, Aviva Stadium