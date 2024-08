Jacobs in mattinata controlli alla coscia sinistra, testa alla 4x100

PARIGI 2024

L'atleta azzurro in mattinata si sottoporrà a ulteriori esami dopo il dolore accusato al termine della finale dei 100 metri: "Sono abbastanza sereno e fiducioso"

"Siamo campioni olimpici e vogliamo dare il massimo, la carriera non finisce qui", queste le parole di Marcell Jacobs al termine della finale dei 100 metri, che l'ha visto conquistare il quinto posto con un tempo di 9"85. Un tempo ottimo, il migliore della stagione a soli 4 centesimi di secondi dal bronzo. Una gara da record, la più veloce di sempre con tutti i protagonisti, a cominciare dall'oro Noah Lyles, per la prima volta sotto i dieci secondi. Jacobs è stato un vero combattente, non l'ha fermato neanche il dolore alla coscia sinistra riscontrato al termine della gara, che l'ha visto con la gamba fasciata e con il ghiaccio applicato pronto ad andare a un controllo medico. "Sono un po' amareggiato perché tra me e l'oro c'erano sei centesimi", ha detto. "Dopo la gara ho avuto una strana sensazione al bicipite (della coscia sinistra) quindi - ha aggiunto - ho fatto tutti i vari controlli del caso. Sono abbastanza sereno che sia semplicemente un affaticamento. Domani faremo comunque un altro controllo per essere sicuri che non ci sia niente e rimetterci subito al lavoro perché c'è una staffetta da preparare, siamo i campioni olimpici e vogliamo dare il massimo", ha poi concluso.

Il campione olimpico, infatti, in mattinata effettuerà dei controlli aggiuntivi. Si attendono notizie in vista dell'importante gara in cui gli azzurri aspirano a una medaglia: la staffetta 4x100, che andrà in scena venerdì prossimo 9 agosto alle ore 19,45. Jacobs gareggerà insieme a Filippo Tortu e ad altri due corridori ancora da decidere tra Patta, Simonelli, Ali, Desalu, Rigali, Melluzzo. L'atleta ieri, durante le interviste post gara, ha ulteriormente ridimensionato il dolore provato, parlando di crampi dovuti una scarsa idratazione. Jacobs ha poi postato sui suoi canali social la foto che lo ritrae durante la finale e ha commentato il risultato raggiunto, spazzando via ogni dubbio sul suo "infortunio": "Nei prossimi giorni mi concentrerò sulla staffetta 4x100, dove darò tutta la mia energia. Grazie a tutti per il supporto, la carriera di Marcell Jacobs non finisce qui.

Ci sono ancora molti obiettivi da raggiungere nei prossimi quattro anni", ha concluso.

Non ci dovrebbero dunque essere brutte sorprese in vista, dopo la paura di ieri per il nostro portabandiera Gianmarco Tamberi , che domenica ha annunciato sui social di aver posticipato la partenza. Ma anche lui è un combattente come Jacobs e stamattinaUna sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedanafino all'ultimo salto,. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!", ha promesso a tutti gli italiani sui social. I due ori olimpici di Tokyo 2020 saranno pronti per scendere in pista?