Il carrarese batte Zverev e potrà lottare per una medaglia, così come la coppia del doppio femminile

Musetti batte Zverev ed è in semifinale: le migliori FOTO della sfida































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Grande giornata per l'Italtennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Battendo con un doppio 7-5 Alexander Zverev , Lorenzo Musetti vola in semifinale , garantendosi la possibilità di lottare per una medaglia: sfiderà Novak Djokovic o Stefanos Tsitsipas . Faranno lo stesso nel doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini , che travolgono 6-3, 6-1 la coppia della Gran Bretagna composta da Katie Boulter e Heather Watson : ora la Repubblica Ceca .

Con una prova strepitosa, Lorenzo Musetti batte 7-5, 7-5 Alexander Zverev e vola in semifinale, garantendosi almeno la sfida per il bronzo . Un gran match del carrarese, che non si lascia intimorire dal tedesco, neanche quando, sempre da posizione di vantaggio, perde il servizio. L'italiano vola subito sul 2-0 , ma al momento di servire per il set incassa il break. Il teutonico ritorna sul 5-5, ma Musetti non molla e con un controbreak trova il 6-5 che diventa 7-5 nonostante due palle break in favore dell'avversario.

Il secondo set è decisamente più lineare, con i due che dominano al servizio senza regalare palle break fino all'undicesimo gioco . Con l'unica a disposizione in tutto il parziale, Musetti strappa il servizio, portandosi sul 6-5 e infine replicando il 7-5 del primo set . Vittoria strepitosa per Musetti, che ora attende di scoprire se sfiderà in semifinale Djokovic o Tsitsipas . Il sogno è disputare la finale per l'oro e garantirsi almeno l'argento, ma la migliore notizia è che a prescindere da tutto il carrarese potrà lottare per una medaglia .

Musetti è nella storia: batte Zverev e vola in semifinale. Ora Djokovic o Tsitsipas - foto 2" /> © Getty Images

ERRANI-PAOLINI, È SEMIFINALE!

Dopo tante delusioni, ecco una grande soddisfazione per l'Italtennis a Parigi 2024 : Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale nel doppio femminile e questo vuol dire che lotteranno certamente per una medaglia . Se sarà d'oro, d'argento o di bronzo dipenderà poi dalla semifinale con la coppia ceca composta da Karolina Muchova e Linda Noskova. Intanto, però, le due azzurre, coppia numero 3 del seeding, travolgono 6-3, 6-1 le britanniche Katie Boulter e Heather Watson impiegando poco più di un'ora di gioco per passare il turno. Le inglesi sono decisamente imprecise al servizio, con Boulter che commette due doppi falli nello stesso gioco che vale il 2-0 per Errani e Paolini . Un break sembra riaprire i conti, ma le due italiane strappano di nuovo il servizio e volano sul 4-1, chiudendo infine sul 6-3 il set .

Musetti è nella storia: batte Zverev e vola in semifinale. Ora Djokovic o Tsitsipas - foto 1" /> © Fitp

Nel secondo,

le azzurre volano subito sul 3-0

, perdono il servizio ma

si riportano comunque sul 5-1

. Boulter e Watson non riescono mai a tenere la battuta,

incassano quattro break consecutivi e cedono con un netto 6-1

nel secondo parziale. Finisce in trionfo per Jasmine Paolini e Sara Errani, che ora proveranno a conquistare la finale per garantirsi almeno l'argento.

Una grande soddisfazione per l'Italia dopo le delusioni nei tabelloni singolari e negli altri del doppio

.

"RESTIAMO CONCENTRATI"