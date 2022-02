Pechino, Gigante donne: Brignone terza dopo la prima manche

GIGANTE DONNE

Solo Hector e Truppe davanti a Federica. Male la Bassino, fuori alla terza porta come la Shiffrin

Federica Brignone cerca l’assalto alla medaglia nello slalom gigante dell’Olimpiade di Pechino 2022. L’azzurra conclude la prima manche in terza posizione, a 42 centesimi dalla svedese Sara Hector, che a metà gara conduce con 30 centesimi sull’austriaca Katharina Truppe. La lombarda ha mezzo secondo di vantaggio sulla slovena Hrovat, quarta. Fuori già nelle prime porte Marta Bassino e Mikaela Shiffrin. Seconda manche dalle 7.30 (ora italiana).

Federica Brignone può sognare in grande nello slalom gigante dell’Olimpiade di Pechino 2022. L’azzurra termina la prima manche in terza piazza, con mezzo secondo di margine sulla sua prima inseguitrice. Alle 7.30 (ora italiana) si giocherà una medaglia olimpica, dopo il bronzo conquistato nella stessa specialità a Pyeonchgang 2018. Prestazione costante per l’azzurra, partita bene nella settore iniziale e precisa nell’evitare sbavature nella seconda parte del tracciato, in cui riesce a spingere e a guadagnare terreno su buona parte delle sue rivali.

A metà gara, il primo posto è occupato dalla svedese Sara Hector, partita con i favori del pronostico. La scandinava, al suo debutto assoluto in una prova olimpica, rifila 30 centesimi all’austriaca Katharina Truppe, più veloce nel primo intermedio ma rallentata da un errore alla quartultima porta, in cui ha perso velocità. Federica Brignone si trova a 42 centesimi di secondo dalla prima posizione. Più indietro la slovena Meta Hrovat, quarta a esattamente mezzo secondo dall’azzurra, e la norvegese Mowinckel, a 1”02 da Hector. Da non sottovalutare le possibilità di recupero di Worley, a 1”37, e Vlhova, a 1”78. Tanti errori sul tracciato olimpico della pista cinese: Marta Bassino, partita con il pettorale numero 5, esce dopo poche porte e dice addio al suo sogno di medaglia, così come la statunitense Mikaela Shiffrin. L’altra italiana in gara, Elena Curtoni, paga 2”94.

BRIGNONE: "ORA ALTRA GARA"

Federica Brignone ha parlato dopo il terzo posto nella prima manche del gigante a Pechino 2022: "Non è finita, bisogna ragionare come ci fosse un'altra gara viste le cinque ore di pausa ma mi sono tolta un peso. Ora torno al villaggio olimpico, c'è tempo. Da giorni cercavo di adattarmi a questa strana neve, in questo sono brava. Serve essere molto puliti.