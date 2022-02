Pechino 2022, slalom femminile: Brignone si qualifica per la seconda manche, indietro Vlhova e Shiffrin è già fuori

SLALOM FEMMINILE

Prima manche ricca di sorprese nello slalom speciale femminile all’Olimpiade di Pechino 2022. La favorita al titolo Petra Vlhova è solo ottava, lontana 72 centesimi dal primo posto di Lena Duerr. Seguono Gisin e Hector seconda e terza ad appena 3 e 12 centesimi. Sorpresa in negativo anche per l’altra favorita Mikaela Shiffrin, addirittura fuori dopo tre porte, mentre Federica Brignone si qualifica per la seconda manche ma distante dalla top 15.

Colpi di scena e sorprese a raffica nella prima manche dello slalom speciale femminile di Pechino 2022. A comandare è la tedesca Lena Duerr con il tempo di 52’’ e 17 dopo una gara priva di errori col pettorale numero 1, a seguire la svizzera Gisin e la svedese Hector distanti appena 3 e 12 centesimi. Ai piedi del podio, infine, la slovena Slokar. Indietro invece la favoritissima per la medaglia d’oro Petra Vlhova, solo ottava dopo la prima manche e lontana 72 centesimi dal primo posto: alla slovacca, già vincitrice della Coppa del Mondo di specialità in questa stagione, servirà un mezzo miracolo per portare a casa l’Olimpiade. Ancora peggio per l’altra favorita al primo gradino del podio, Mikaela Shiffrin, che dopo essere uscita in gigante abbandona incredibilmente anche lo slalom speciale dopo appena tre porte. Un errore madornale in avvio per l’americana, che fino ad ora in carriera era uscita solo tre volte nelle gare tra i pali stretti e quindi non riesce a bissare i successi né di Sochi 2014 in slalom né di Pyeongchang 2018 in gigante. Tra le italiane buona prova per Federica Brignone nella specialità in cui si sente meno in confidenza: l’azzurra chiude 20esima mentre Lara Della Mea e Anita Gulli sono fuori dalla top 30. Seconda manche in programma alle 6.45 ora italiana.