Pechino 2022, Bach: "Incontrerò Peng Shuai durante i Giochi"

GIALLO RISOLTO?

Il presidente del Cio ha annunciato che vedrà la tennista "scomparsa": "Grato a lei che verrà qui"

Potrebbe risolversi a breve il mistero su Peng Shuai, la tennista "scomparsa" dopo aver denunciato le molestie subite da un politico cinese. "Se è confermato l'incontro con Peng Shuai durante i Giochi di Pechino 2022? Sì, è previsto questo incontro. Sono estremamente grato a Peng Shuai che verrà qui per incontrarmi, anche lei voleva questo incontro con me", ha annunciato il presidente del Cio, Thomas Bach, alla vigilia dell'inizio dell'Olimpiade di Pechino 2022. "Entrerà nella bolla e, quando avrà superato tutte le procedure, ci incontreremo", ha precisato. "Dov'è Peng Shuai?": distribuite 1000 magliette a Melbourne Park Getty Images

"Conosciamo certe informazioni, ma per il momento solo tramite videoconferenza, e la videoconferenza non può sostituire un contatto fisico. Abbiamo sentito da lei che vive a Pechino, che si può muovere liberamente, che trascorre del tempo con la sua famiglia e i suoi amici. Ora saremo in grado di passare al passo successivo, ovvero incontrarla. Speriamo ci convinca del fatto che sta bene dal punto di vista fisico e mentale", ha aggiunto.

Sull'Olimpiade cinese pronta a partire: "Pechino è pronta sotto tutti i profili. L'aspetto più importante è il fatto che più di 300 milioni di cinesi abbiano imparato a conoscere gli sport invernali, abbiano imparato a conoscere. Oggi possiamo affermare che la Cina è un paese di sport invernali. Inizia una nuova epoca degli sport invernali, che andrà a cambiare il paesaggio e il panorama degli sport invernali del mondo e dell'industria degli sport invernali, per sempre".

Il problema Covid non lo preoccupa: "Possiamo sentirci molto sicuri dentro la bolla olimpica, in questo circuito chiuso che direi che funziona molto bene, in maniera efficace. Questo dipende molto dal fatto che ciascuno comprenda e applichi le regole. Stiamo rispettando queste regole e contribuendo in maniera ideale a questi Giochi Olimpici Invernali in sicurezza".