Scudetto Napoli, anche Maradona festeggia: "Una nuova gioia"

NAPOLI CAMPIONE

Sulla pagina Instagram del campione scomparso nel 2020 la festa per il tricolore: "Forza Napoli". Esultano sui social anche l'ex moglie e la figlia

“Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! Forza Napoli!”. Nella notte della festa scudetto del Napoli la pagina Instagram di Diego Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, ha celebrato con queste parole il terzo tricolore della storia degli azzurri, 33 anni dopo quello conquistato con el Pibe de Oro in campo con la fascia di capitano al braccio.

GIANNINA: "L'ASSENTE PIÙ PRESENTE"

Tra i tanti i like alla foto postata dal profilo del Diez c'è anche quello della figlia Gianinna, che a sua volta ha dedicato un lungo post allo scudetto del Napoli: “La mia foto preferita. Mia sorella (Dalma, ndr) e lui, mio eterno capitano di momenti felici. Dopo 33 anni, la mia età... Napoli è di nuovo campione! Vi abbraccio da qui fino a quando ci rivedremo! L’assente più presente. Grazie per tanto amore napoletani del mio cuore! Congratulazioni!”.

EX MOGLIE MARADONA: "IN CIELO SI FESTEGGIA"

Claudia Villafane, ex moglie di Diego Maradona e madre di Dalma e Giannina, ha pubblicato una storia su Instagram per celebrare lo scudetto ottenuto dal Napoli. Un'immagine mostra un cielo azzurro con le scritte "Napoli Campione d'Italia" e "di sicuro state festeggiando, il cielo è in festa", riferendosi al campione scomparso quasi tre anni fa che aveva guidato la squadra azzurra alla conquista dei primi due titoli.