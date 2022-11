Svolta Qatar 2022: già oltre due ore e mezzo di recupero 

Due ore e 25 minuti di recupero ‘ufficiali’ (in realtà sono stati di più, perché gli arbitri sono sempre stati molto attenti anche al ‘recupero del recupero’) nei primi tre giorni del Mondiale. Dal Qatar sta arrivando un segnale chiarissimo della svolta imposta dalla Fifa per “evitare partite con tempo effettivo di 42/43 minuti”, come spiegato da Pierluigi Collina pochi giorni prima dell’inizio e i tifosi ma soprattutto i giocatori dovranno abituarsi. Anche chi ha storto il naso per gli otto minuti di recupero concessi nel secondo tempo di Spagna-Costa Rica, con le Furie Rosse che conducevano per 7-0: “Voglio sottolineare l'esultanza di un gol perché è un momento di gioia per una squadra, per l'altra forse no. Ma una esultanza può durare un minuto, anche un minuto e mezzo. Quindi se ce ne sono due o tre gol in un tempo è facile perdere 3, 4, 5 minuti solo per le esultanze. Questo deve essere considerato e compensato", ha spiegato ancora Collina.