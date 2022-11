Pugile messicano 'minaccia' Messi: "Preghi che non lo incontri"

DOPO ARGENTINA-MESSICO

Canelo Alvarez ha attaccato l'asso argentino per un video circolato sui social della festa di Leo e compagni negli spogliatoi dopo Argentina-Messico

© Twitter Il pugile messicano Canelo Alvarez ha attaccato Lionel Messi al termine della partita tra Argentina e Messico del Mondiale in Qatar, vinta 2-0 dall'Albiceleste. Sui social è circolato infatti un video della festa di Leo e compagni negli spogliatoi, dove si intravede una maglia del Messico, per terra sul pavimento, finita sotto gli scarpini della 'Pulce'. "Hanno visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera? Preghi Dio che non lo incontri - l'affondo di Canelo su Twitter - Proprio come io rispetto l'Argentina, tu devi rispettare il Messico!".

"Non sto parlando dell'Argentina come paese, sto parlando di Messi - ha continuato il pugile - Dal momento in cui la maglia del Messico è per terra, è gia' un insulto". La sua reazione del pugile ha scatenato un'onda di commenti sui social, tra cui quella del 'Kun' Aguero, spesso compagno di Messi in Nazionale. "Non cerchi scuse o problemi, lei non sa cosa succede in un campo di calcio e in uno spogliatoio - ha risposto in un tweet - Le magliette sono sempre per terra a fine gara. Poi, se si guarda bene, fa un movimento per spostare la maglietta e la colpisce in maniera accidentale".