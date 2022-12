Giroud e Theo contro Lautaro: è un derby... Mondiale

QATAR 2022

Milano si divide nel tifo tra la Francia "rossonera" e l'Argentina "nerazzurra". Nella speranza che il Mondiale restituisca giocatori ancora più motivati...

© Getty Images C'è una Milano argentina, al sapore di asado e mate, e una Milano francese da nouvelle cuisine e bordeaux. Divisa da sempre, sospesa nel tifo di un Mondiale che è degli altri eppure sospira sotto la Madonnina. Da una parte il popolo nerazzurro, che si aggrappa alla stella di Messi e spera nel rilancio in extremis di Lautaro. Dall'altra quello rossonero, che intona la marsigliese lustrandosi gli occhi con Giroud e Theo Hernandez, due che la firma su questa anomala Coppa del Mondo l'hanno messa eccome. Così è davvero un attimo passare da Argentina-Francia a Inter-Milan, giusto per dare un senso all'assenza e sentirsi comunque, in qualche modo, protagonisti.

Dentro il Mondiale di Milano c'è un po' tutto, generazioni che si sovrappongono e due facce da saloon. Il vecchio Giroud, che doveva andare in Qatar solo per dare un cambio a Benzema e invece, ancora una volta, si è preso sulle spalle il peso dell'attacco transalpino. E i due grandi idoli rossonerazzurri: Theo Hernandez, il "figlio" illegittimo di Paolo Maldini, amato come quasi nessuno tra le mura del San Siro milanista. E Lautaro Martinez, il Toro tutta grinta e talento che rappresenta come quasi nessuno l'indole interista, che è argentina da sempre.

E allora questa sfida che è degli altri diventa l'ennesimo derby in salsa meneghina, con i social che impazziscono e si dividono tra le Bleus e la Seleccion, perché non è difficile capire che la Francia campione porterebbe entusiasmo in casa Milan e l'Argentina sul tetto del Mondo darebbe una spolverata mica male all'orgoglio dell'Inter. Sperando, vedendola con occhi nerazzurri, che Lautaro riesca a ritagliarsi uno spazio nell'ultimo atto di un Mondiale che ha sofferto.