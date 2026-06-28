Francia: vignetta Charlie Hebdo su morte mamma Deschamps, è polemica

E' polemica in Francia per una vignetta pubblicata da Charlie Hebdo in merito alla notizia della morte della madre del commissario tecnico Didier Deschamps, rientrato in patria per assistere ai funerali. Il disegno raffigura l'allenatore che alza un'urna funeraria con la scritta 'mamma' alla maniera della Coppa del Mondo. Al fianco la frase: 'Didier Deschamps porta a casa la coppa'. Il presidente della Federazione francese Philippe Diallo, pure precisando che la Federazione sostiene la massima libertà di espressione, ha definito la vignetta "irrispettosa e indecente" nei confronti di un uomo che sta attraversando un momento di difficoltà.