Francia: vignetta Charlie Hebdo su morte mamma Deschamps, è polemica

28 Giu 2026 - 18:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

E' polemica in Francia per una vignetta pubblicata da Charlie Hebdo in merito alla notizia della morte della madre del commissario tecnico Didier Deschamps, rientrato in patria per assistere ai funerali. Il disegno raffigura l'allenatore che alza un'urna funeraria con la scritta 'mamma' alla maniera della Coppa del Mondo. Al fianco la frase: 'Didier Deschamps porta a casa la coppa'. Il presidente della Federazione francese Philippe Diallo, pure precisando che la Federazione sostiene la massima libertà di espressione, ha definito la vignetta "irrispettosa e indecente" nei confronti di un uomo che sta attraversando un momento di difficoltà.

Notizie del giorno
Vedi tutti
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Harry Molloy
18:26
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Harry Molloy
18:23
Tennis, Wimbledon: infortunio in allenamento, Bellucci dà forfait
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Adrien Loron
18:21
Redbull - Cerro Abajo: la discesa di Adrien Loron
18:18
Ogura: "Io contendente per il titolo? Mi piace pensarlo". Martin: "Che bella sensazione essere primo"
18:18
Tonali, accordo con il Tottenham: guadagnerà 12 milioni