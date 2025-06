Mondiale per Club: Messi sfida il Psg, alle 22 il Bayern su Canale 5

Il Bayern Monaco ha perso a sorpresa il primo posto nel gruppo C, con quella sconfitta contro il Benfica. Tuttora senza Jamal Musiala, Kompany e i suoi vogliono regalarsi i quarti in quella che è una durissima metà di tabellone: dallo stesso lato Psg, Bayern e Real Madrid. Contro i lusitani c'era stato parecchio turnover, che non sarà ripetuto. Si va verso il rientro di tutti i big, con Laimer-Guerreiro esterni e Stanisic-Tah centrali. Mediana con Kimmich e Goretzka, trequarti con Olise e Coman esterni ai lati di Thomas Muller. Davanti ci sarà Harry Kane, fermo a quel gol contro il Boca Juniors. Non ci sono particolari diffidati per il Bayern, che vuole regalarsi una grande sfida nei quarti e aggiungere un altro trofeo alla Bundesliga conquistata nei mesi scorsi. Il Flamengo, invece, gioca per il sogno sudamericano e per ripetere la clamorosa impresa svolta contro il Chelsea, quel 3-1 che ha acceso i riflettori su De Arrascaeta e compagni. Dopo aver vinto il proprio girone, i rubronegros non vogliono fermarsi e sognano di raggiungere il Palmeiras nei quarti. Ci sarà ancora Jorginho a guidare la mediana, con Pulgar al suo fianco e l'uruguagio sulla trequarti. Sulle fasce Gerson e Luiz Araujo, Danilo a guidare la difesa col gioiellino Wesley (richiesto da Roma e Juve) sulla destra. Ritmo e possesso palla: sono queste le armi del Flamengo di Filipe Luis, che ha perso pochissimo da tecnico. Basteranno per battere l'organizzazione, l'intensità e la qualità del Bayern Monaco? Lo scopriremo dalle 22 in poi, in diretta su Canale 5.