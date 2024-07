Squadra senza anima ma con l'alibi di qualche distrazione di troppo in ritiro

L'INDISCREZIONE

Emergono nuovi dettagli sulle tensioni nel ritiro azzurro tra il ct e chi ha organizzato la spedizione

Gli Azzurri sono usciti dall'Europeo senza alcuna attenuante, questo sia chiaro. Ma a pochi giorni dal grande flop emergono dettagli e indiscrezioni su una spedizione che non sarebbe stata gestita nel migliore dei modi, con conseguente disappunto di Luciano Spalletti. Troppe persone esterne al gruppo squadra, pare, si aggiravano nell'hotel Vier Jahreszeiten di Iserlhon. Troppe cose poco attinenti al lavoro quotidiano.

Dopo l'inaugurazione quella sera di Casa Azzurri, con tutta la squadra presente (questo non significa nulla, nel Mondale 2006 l'intera squadra presenziò alla cena inaugurale in compagnia degli sponsor), per un po' di giorni si susseguono le visite di politici e cantanti. Anche nell'ambito di accordi commerciali con gli sponsor, il 13 giugno Rocco Hunt con chitarrista e telecamere al seguito fa visita alla squadra negli spogliatoi, canta una canzone e saluta Spalletti e i giocatori. Il 19 giugno scena simile (ma senza esibizione nello spogliatoio) con Tananai, grande tifoso interista. Spalletti nel rispetto del ruolo sorrideva e si sottoponeva al rito delle strette di mano, degli abbracci e delle foto con cantanti e sponsor. Ma sarà stato contento di tutto ciò?

Ma è solo contorno: che l'eliminazione sia dovuta ai suoi errori e a una grave carenza di personalità di parecchi giocatori è chiaro anche a Spalletti, che dopo il flop si è assunto tutte le responsabilità del caso.

