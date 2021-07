Italia, Mancini: "Straordinari nel gioco, vittoria meritata"

QUI ITALIA

Il ct azzurro dopo la vittoria col Belgio: "Non avevamo un risultato minimo, ora vediamo cosa accadrà"

Dopo la vittoria col Belgio, Roberto Mancini si gode il passaggio in semifinale a Euro 2020. "Abbiamo meritato di vincere. Siamo stati straordinari nel gioco - ha spiegato il ct dell'Italia -. Abbiamo sofferto solo un po' negli ultimi 10' perché eravamo davvero stanchi". "Noi non avevamo un risultato minimo a questi Europei. Siamo partiti per fare il massimo. La strada è ancora lunga. Mancano due partite e vediamo cosa accadrà", ha aggiunto. Getty Images

"Ora godiamoci la vittoria, complimenti ai ragazzi che sono stati davvero bravi", ha continuato Mancini. Poi un'analisi sulal gara col Belgio: "All'inizio era una partita aperta ed entrambe le squadre hanno creato e non abbiamo sofferto. Nel finale invece abbiamo faticato un po' perché avevamo speso tanto". "Potevamo fare qualche gol in più", ha proseguito il ct azzurro.

"Il Belgio è molto forte e noi abbiamo giocato benissimo - ha aggiunto Mancini -. Ma non solo stasera. Ringrazio i ragazzi per la partita che han giocato. Ero sicuro che avrebbero fatto una grande gara". "Spinazzola? Speriamo che non sia grave, ma la dinamica dell'incidente non è bellissima", ha continuato. "Questa Italia come quella del 2006? Quella ha vinto il Mondiale e noi dobbiamo stare tranquilli e calmi - ha concluso -. Ora dobbiamo recuperare le energie per la Spagna, ma stiamo facendo molto bene. I ragazzi sono stati stupendi".