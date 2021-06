Amichevoli: l’Inghilterra piega l’Austria, ok anche la Francia contro il Galles

VERSO EURO 2020

La Nazionale di Southgate vince 1-0 contro quella di Foda grazie a Saka, pareggi per Olanda e Germania

L’Inghilterra si prepara al meglio all’Europeo: battuta l’Austria 1-0 in amichevole. Poche emozioni a Middlesbrough nel primo tempo, anche se il match è molto combattivo e si decide al 57’ con Saka, autore di un tap-in a porta vuota. Nelle altre gare della serata, da segnalare il 3-0 della Francia sul Galles (uno degli avversari dell’Italia a Euro 2020). Pareggi 1-1 per la Germania contro la Danimarca e 2-2 per l’Olanda contro la Scozia. Getty Images

INGHILTERRA-AUSTRIA 1-0

Entrambe debutteranno nell’imminente Europeo il prossimo 13 giugno. Intanto, però, Inghilterra e Austria danno scena a una partita vera al Riverside Stadium di Middlesbrough. Partono meglio gli ospiti: Baumgartner sfiora la traversa al 9’ con una gran conclusione da fuori area. La Nazionale dei Tre Leoni ha il pallino del gioco, ma fa molta fatica a rendersi pericolosa in fase offensiva nella prima mezz’ora di gioco. Alexander-Arnold prova a sorprende il portiere avversario direttamente su punizione, ma trova solo la barriera. Decisamente più insidioso il tiro ravvicinato di Kane, che si fa chiudere il sinistro dall’uscita bassa del portiere Bachmann. Un tentativo di Kalajdzic viene bloccato da Pickford; poi è bravo Mings a chiudere su Baumgartner. L’Inghilterra si porta in vantaggio al 57’: azione dalla sinistra di Kane, il pallone arriva a Lingard, il cui suggerimento non viene sfruttato per poco da Grealish ma vale il tap-in a porta vuota di Saka. L’Austria reagisce subito e sfiora il pari con una traversa colpita da Sabitzer. A un minuto dalla fine Gregoritsch spedisce a lato di poco di testa un preciso cross dalla destra. In pieno recupero White salva sulla linea su destro a botta sicura di Grillitsch dopo un’uscita non eccelsa di Pickford. Southgate vince 1-0 e può guardare con ottimismo a Euro 2020; anche se preoccupano le condizioni di Alexander-Arnold, uscito dal campo infortunato.

LE ALTRE PARTITE

Il Galles, che sarà uno degli avversari dell’Italia a Euro 2020 (precisamente il prossimo 20 giugno), cade 3-0 a Nizza contro la Francia di Deschamps. Dopo un rigore sbagliato da Benzema (fallo di mano di Williams, espulso), Mbappé sblocca il risultato al 35’; quest’ultimo serve poi l’assist per il raddoppio di Griezmann al 48’, mentre Dembélé chiude i conti al 79’. Non riesce ad andare oltre l’1-1 la Germania contro la Danimarca: al vantaggio di Neuhaus (48’) replica Poulsen al 71’ per gli scandinavi, su assist di Eriksen. Finisce 2-2 tra Olanda e Scozia: Nazionale di Clarke due volte avanti con Hendry (11’) e Nisbet (64’) e due volte raggiunta dagli Orange con la doppietta di Depay (17’ e 89’).