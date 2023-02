Sci, Mondiali: il Team Event è degli Usa, Italia out ai quarti

mondiali di sci

Gli statunitensi, che avevano eliminato proprio gli azzurri, approfittano della sfortunata partenza di Haugan per battere 3-2 la Norvegia. Bronzo al Canada

© Getty Images Il Team Event dei Mondiali di sci va agli Stati Uniti: O'Brien, Moltzan, Radamus e Ford sconfiggono 3-2 la Norvegia, con la manche decisiva che viene risolta dai problemi in partenza dello scandinavo Haugan. Il bronzo va al Canada, che sconfigge l'Austria, mentre la corsa dell'Italia si era conclusa nei quarti di finale: Della Mea, Sola, Vinatzer e Della Vite, dopo aver sconfitto la Repubblica Ceca, avevano perso proprio contro gli Usa.

Prosegue la maledizione dell'Italia nel Team Event, gara che viene maldigerita dagli azzurri e ha portato una sola medaglia (nel 2019). Questa volta la corsa della nostra nazionale si ferma nei quarti di finale, contro gli Usa. Della Mea, Vinatzer, Sola e Della Vite vengono sconfitti per 3-1 dalla nazionale che poi diventerà campione del mondo. Sono proprio gli Stati Uniti infatti a conquistare la vittoria, in una finale tiratissima contro la Norvegia, campionessa in carica. O'Brien sconfigge Lysdahl nella prima manche, ma Radamus pareggia i conti sconfiggendo Steen Olsen. La manche che potrebbe indirizzare la sfida, tra Moltzan e Stjernesund, si conclude con un'incredibile parità col tempo di 22"74, e dunque è decisiva l'ultima run: Haugan si pianta al cancelletto e Tommy Ford ha vita facile nel regalare l'oro agli States. Completa il podio il Canada, che sconfigge l'Austria nella finalina di consolazione. Mentre l'Italia, come abbiamo raccontato in precedenza, si era fermata ai quarti dopo aver eliminato la Repubblica Ceca con più di un patema d'animo, grazie al miglior tempo complessivo.