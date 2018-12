Sci, la Goggia vede la luce: "Dopo Natale torno in pista"

04/12/2018

"Il mio recupero dall'infortunio procede bene, sono contenta di tutta la mobilità che il mio piede sta riacquisendo. È un infortunio che deve aspettare i tempi biologici della guarigione ma spero di poter mettere gli sci appena dopo Natale". La campionessa azzurra di sci alpino, Sofia Goggia, fa il punto sul recupero dopo la frattura del malleolo destro.



La Goggia, a margine della cerimonia dei "Gazzetta Awards 2018", non vuole bruciare le tappe e "ritarare gli obiettivi" stagionali: "Il principale diventa guarire completamente per avere la testa e il fisico pronti a gareggiare al 100%. Nei momenti in cui si è costretti a restare fermi si ha la possibilità di lavorare su quegli aspetti che si trascurano un po' durante l'attività agonistica. Per me l'importante resta godermi il percorso e vivere bene il quotidiano".