Sci, Goggia con gesso e stampelle: "Pronta per questa nuova sfida"

21/10/2018

Sofia Goggia è già pronta e grintosa per rimettersi al lavoro, appena potrà. L'infortunio patito in allenamento con la frattura del malleolo la terrà lontano dalle piste fino a gennaio. Ma la campionessa olimpica in carica di discesa non si dà per vinta. Sui social ha postato la foto con il piede destro ingessato, le stampelle e il suo cane. Il messaggio è carico di energia: "Se la Velocità la si crea nella Solidità del Percorso dato dalla Lentezza della Crescita.... eccomi qui. Pronta per questa nuova sfida. Che altro non fa che aprirmi gli occhi, darmi nuovi punti di vista e nuovi spunti di crescita".