Sci, Coppa del Mondo: splendido secondo posto per Brignone nel gigante di Lienz, vince Shiffrin

L'americana si impone davanti all'azzurra, che con una splendida manche finale risale dalla quinta piazza. Terza Hector, ottava Goggia

Mikaela Shiffrin domina il gigante di Lienz valevole per la Coppa del Mondo di sci femminile. L'americana gestisce il vantaggio accumulato nella prima manche e si impone con il tempo complessivo di 2'05"98 davanti a una strepitosa Federica Brignone, prima nella classifica di specialità. L'azzurra, quinta in mattinata, risale fino al secondo posto, chiudendo a +0"38 davanti a Sara Hector (+0"45). In top 10 anche Sofia Goggia, ottava a +1"40.

Altra gara spettacolare di Federica Brignone, che nel gigante di Lienz valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci chiude al secondo posto dietro una campionessa ingiocabile come Mikaela Shiffrin. L'americana si impone con il tempo complessivo di 2'05"98 davanti all'azzurra (+0"38), che costringe Sara Hector (+0"45) al gradino più basso del podio.

I 38 centesimi di distacco non rappresentano tuttavia al meglio il dominio di Mikaela Shiffrin: dopo la prima manche, ha già 63 centesimi di vantaggio sulla svedese, con Federica Brignone quinta a +1"63 come Alice Robinson. La 33enne, però, firma il miglior tempo della seconda manche (1'02"91) e scala ben tre posizioni. Al momento di scendere in pista sulla Schlossberg, l'americana deve soltanto amministrare per ottenere la vittoria numero 92 in Coppa del Mondo. Per Brignone è invece il sessantaduesimo podio, il nono stagionale per l'Italia in campo femminile e il decimo se si conta anche il trionfo di Paris nella discesa maschile a Val Gardena.

In classifica generale, continua il dominio di Mikaela Shiffrin, prima con 800 punti davanti a Federica Brignone (637), che si prende però il pettorale rosso nella graduatoria di specialità a quota 400, 35 in più di Lara Gut-Behrami, sesta di giornata. Ottavo posto per Sofia Goggia, a +1"40 dall'americana.