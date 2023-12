Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin domina lo slalom di Courchevel, out Brignone nella 1a manche

SCI DONNE

Vittoria mai in discussione per la statunitense, che chiude con 2"34 su Lena Duerr e 2"45 su Michelle Gisin, risultando imprendibile e allungando nella classifica generale

Lo slalom di Courchevel ha una vincitrice annunciata dopo la 1a manche, che viene dominata da Mikaela Shiffrin con 1"14 su Moltzan e 1"32 su Swenn Larsson. La statunitense non delude, sciando ancora meglio nella seconda e chiudendo col miglior tempo di entrambe le discese, ma soprattutto firmando la 93a vittoria in Coppa del Mondo. Shiffrin chiude col tempo di 1.48.75, rifilando distacchi-monstre a tutte le rivali: Lena Duerr è seconda a 2"34, precedendo Michelle Gisin (+2.45) e quell'Anna Swenn Larsson che vede sfumare il podio ed è quarta a 2"94. La top-5 viene chiusa da una deludente Petra Vlhova, che non trova il ritmo nelle due manches e chiude a 3"24 dalla rivale di sempre. Seguono in classifica le austriache Huber e Gallhuber, con quest'ultima a rimontare dalla 22a alla 7a posizione, mentre completano la top-10 Liensberger, Good e Nullmeyer. La miglior azzurra è Lara Della Mea, che perde sette posizioni con una seconda manche deludente: dal 14° posto scivola al 21°, con un distacco di 4"69 dalla vetta. Out nella seconda run Marta Rossetti e Moltzan, che aveva chiuso al secondo posto. Non avevano superato il taglio Beatrice Sola (33a), Martina Peterlini (34a), Vera Tschurtschenthaler (41a), Beatrice Lorenzi (45a) e Anita Gulli (50a). Out nella prima manche, quando si trovava in 9a posizione e con ampie chances di andare avanti, Federica Brignone. La sua uscita di scena consente a Mikaela Shiffrin di effettuare un significativo allungo nella generale di Coppa del Mondo: ora la statunitense, che conferma il pettorale rosso in slalom, guida con 900 punti davanti all'azzurra (637) e a Vlhova (572).