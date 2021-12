Sci, Coppa del Mondo: Noel trionfa nello slalom, Vinatzer fuori all’ultima porta  

SCI CDM

Non basta un’ottima prova all’altoatesino, che in Val d’Isère sbaglia proprio nel finale. Alle spalle del francese si piazzano Jakobsen e Zubcic

Clement Noel si aggiudica lo slalom in Val d’Isère, nella gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Ottima la prova del francese, che conferma quanto aveva fatto vedere nella prima manche, dove già si era rivelato il migliore. Grandissima amarezza per Alex Vinatzer, che salta proprio l’ultima porta al termine di un’ottima prova. Salgono così sul podio lo svedese Kristoffer Jakobsen e il croato Filip Zubcic. Razzoli è 9°.

La giornata dello sci poteva tingersi sempre di più di azzurro, in una domenica che era cominciata con la fantastica doppietta femminile di Brignone e Curtoni. E invece diventa veramente un peccato vedere Alex Vinatzer uscire di cena a pochissimi centimetri dal traguardo, quando stava per firmare un tempo che gli avrebbe regalato ampiamente il secondo posto. Tutta colpa un’impuntata a tre porte dalla fine, nel tratto di puro scorrimento. Non c’era bisogno di fare niente, se non seguire la tracciatura per chiudere alle spalle di Clement Noel. La caduta sull’ultima porta è stata fatale all’altoatesino, che si stava regalando una seconda manche fantastica, ancora di più della prima, dove pure aveva chiuso secondo.

A trionfare è quindi Noel, che non sbaglia nulla e trionfa con un vantaggio enorme: 1.40 sullo svedese Kristoffer Jakobsen, grazie all’1:30.52 fatto segnare dal francese. Anche per via di una prestazione deludente del norvegese Sebastian Foss Solevag (sesto alla fine), il podio viene completato da un ottimo Filip Zubcic: +1.85 del croato da Noel. Piccola consolazione per i colori italiani, il nono posto del campione olimpico di Vancouver, Giuliano Razzoli, e il 12° posto di Tommaso Sala; Manfred Mölgg chiude 19°.