Sci, coppa del mondo: Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Killington

COPPA DEL MONDO

La statunitense trionfa davanti al proprio pubblico davanti alla slovacca Vlhova, che aveva vinto la prima manche, e alla svizzera Holdener

Mikaela Shiffrin rimane la regina indiscussa di Killington. La statunitense trionfa per la quinta volta di fila nello slalom speciale di casa, battendo per 75 centesimi la slovacca Petra Vlhova, penalizzata da un errore nella seconda manche dopo che era stata la migliore nella prima. Sul podio anche la svizzera Wendy Holdener, distanziata di 83 centesimi di secondo. Ventiduesima Federica Brignone, unica italiana a punti. Getty Images

Mikaela Shiffrin protegge il suo trono a Killington. La statunitense si conferma imbattuta nello slalom speciale di casa, cogliendo la quinta vittoria in cinque partecipazioni in carriera. Un successo arrivato grazie a una splendida seconda manche, in cui realizza il miglior tempo e supera la grande rivale Petra Vlhova, scivolata a 75 centesimi anche per un grave errore nella prima parte dell’ultima discesa. Completa il podio di giornata la svizzera Wendy Holdener, terza a 83 centesimi.

Gara non semplice per Mikaela Shiffrin, che commette qualche sbavatura nella prima manche e paga 20 centesimi a Petra Vlhova, intenzionata a cercare il tris dopo le due vittorie a Levi. Holdener è terza a 58 centesimi, le altre inseguono a più di un secondo, a cominciare dalla tedesca Duerr. La seconda manche vede un’ottima prova della Holdener, che si piazza davanti a Liensberger e Duerr, ma quando scende Shiffrin l’asticella si alza: la statunitense, spinta dal pubblico di casa, fa registrare il miglior tempo e chiude con 83 centesimi di vantaggio. Vlhova è costretta a spingere al massimo e commette un grave errore in avvio, ma riesce a salvare la seconda piazza con 75 centesimi di ritardo. Ora Shiffrin è prima da sola in coppa del mondo, con 360 punti, 20 in più della rivale slovacca.

Tra le italiane, ventiduesimo posto per Federica Brignone, che rosicchia quattro posizioni dopo il ventiseiesimo nella prima manche. È l’unica azzurra a punti: non si è qualificata per la seconda manche Martina Peterlini, trentunesima nella prima e fuori per un solo centesimo.

Non corrono invece gli uomini. Una fitta nevicata ha costretto l’organizzazione ad annullare il Super G di Lake Louise: la gara sarà recuperata nel prosieguo della stagione.