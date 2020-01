Sci, Coppa del Mondo: Mayer trionfa sulla Streif, doppietta austriaca nella mitica discesa di casa

SCI DISCESA

Matthias Mayer conquista la discesa più prestigiosa dell'anno, quella di Kitzbühel (Austria), sulla mitica Streif. Il padrone di casa termina la prova con il tempo di 1:55.59, precedendo di 22 centesimi il connazionale Vincent Kriechmayr, che sancisce la doppietta austriaca terminando al secondo posto insieme a Beat Feuz, leader della specialità. Per Mayer è il secondo successo a Kitzbühel, il primo in discesa.

La gara delle gare, sognata da tutti gli sciatori. La grande Classica della velocità, la discesa di Kitzbühel, la numero 80 nella storia. Decine di migliaia i tifosi che animano e onorano il giorno più atteso dell'anno. Chi vince sulla mitica Streif conquista molto più di 100 punti in Coppa del Mondo. L'anno scorso c'era riuscito Dominik Paris: per il grave infortunio al legamento crociato che ha messo k.o. l'azzurro, Kitzbühel perde un sicuro protagonista, ma la sportività del pubblico austriaco riserva una grande ovazione a Domme prima che la gara inizi. Quest'anno trionfa Matthias Mayer, che incastona un'altra gemma nel suo già prezioso anello, adornato anche da due medaglie d'oro olimpiche. Per l'austriaco è il secondo successo sulla Streif dopo il supergigante del gennaio 2017.

Mayer fa registrare il tempo di 1:55.59 e precede di 22 centesimi la coppia composta dal compagno di squadra Vincent Kriechmayr e Beat Feuz. Lo svizzero, che con Paris out non ha patemi nella classifica di specialità, batte di una manciata di centesimi i francesi Johan Clarey (+0.27 da Mayer) e Maxence Muzaton (+0.31). Completano la top 10 Jansrud, vincitore nel superG del venerdì, Baumann, Bennett, Kilde e Janka. Matteo Marsaglia è il migliore degli italiani con il 12esimo tempo (+0.99, l'ultimo a rientrare nel secondo di ritardo). Mattia Casse chiude al 14esimo posto (+1.06), di poco fuori dalla zona punti Emanuele Buzzi (31esimo, +2.36) e Davide Cazzaniga (34esimo a +2.66). Cade, invece, Peter Fill.