Sci, Coppa del Mondo: la discesa è di Striedinger, Paris chiude nono

SCI

Otmar Striedinger conquista la discesa della Val d’Isere (Francia), valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Nella prova “regina” per gli Uomini-Jet, l’austriaco chiude la propria prestazione con il tempo di 2:04.89. Appena dietro di lui si piazza lo svizzero Urs Kryenbuhl, che manca il successo per appena 5 centesimi; chiude il podio il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.14). Dominik Paris chiude al nono posto (+0.40).

La “Oreiller-Killy” non smette mai di regalare grandi sorprese e anche oggi si è avuta la riprova. Molto probabilmente nessuno si poteva aspettare Otmar Striedinger vincitore della prima discesa stagionale in Val d’Isere (Francia); e invece così è accaduto. Dopo Mauro Caviezel, anche lui ieri al primo successo in carriera in occasione nella gara di Super G, è l’Austria a esultare con l’uomo che non ti aspetti, che chiude con il tempo di 2:04.89. Striedinger è stato infatti capace di beffare per soli 5 centesimi lo svizzero Urs Kryenbuehl (al secondo podio in Coppa del Mondo dopo Bormio 2019) e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che finisce a + 0.14.

Il tutto in una gara tiratissima, che ha visto la top 10 è racchiusa in meno di mezzo secondo. Ed è proprio in quei 5 decimi (anzi, solo 4 dall’austriaco) che c’è un Dominik Paris che ritorna anche in discesa, dopo il 16° posto in Super G. E lo fa veramente alla grande. Buonissima la gara del fuoriclasse azzurro (il migliore degli italiani) che termina al nono posto alla fine di una discesa interpretata benissimo, ma con una sbavatura alla Bosse-Emile, costata probabilmente quei decimi che gli avrebbero permesso di salire tranquillamente sul podio.

Tra gli altri azzurri, mentre nelle reti finisce Emanuele Buzzi senza danno, c’è poi più indietro Matteo Marsaglia, 16° in 2:05.79. Giornata storta invece per Christof Innerhofer che, soffrendo il fondo morbido, chiude in 2:07.47. Ai piedi del podio, tra i primi dieci, troviamo invece anche Clarey, Feuz, Sander, Mayer e Baumann; Allègre è decimo.