Sci, Coppa del Mondo: Braathen trionfa nello slalom di Adelboden, quarto Vinatzer  

slalom maschile

L’altro norvegese McGrath sale sul podio (2°) con il tedesco Strasser (3°). Buonissima prova per l'altoatesino, che chiude quarto

© Getty Images Trionfa nello slalom speciale di Adelboden il giovane norvegese Lucas Braathen, con il tempo di 1.49.31. Sul podio il suo connazionale McGrath e il tedesco Strasser, che beffa Vinatzer (quarto) per un solo centesimo. Braathen firma la terza vittoria in questa Coppa del Mondo dopo lo slalom di Val d’Isere e il gigante in Alta Badia, portandosi in testa alla classifica di disciplina (250 punti) e al quarto posto nella generale (465).

Non c’è due senza tre per Lucas Braathen in questa Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la vittoria dello slalom di Val d’Isere e del gigante di Alta Badia, arriva il terzo successo nello slalom di Adelboden. Discesa non semplice in Svizzera per tutti i partecipanti in gara a causa della pioggia. Il norvegese ha gestito al meglio il vantaggio della prima manche, chiudendo con il tempo complessivo di 1.49.31 e risultando l’unico a scendere sotto l’1.50. Secondo posto per il suo connazionale Atle Lie McGrath che paga 71 centesimi, a chiudere il podio il tedesco Strasser (+0.92). Non sale sul podio per un solo centesimo Alex Vinatzer, che taglia il traguardo con 93 centesimi di ritardo, quarto a pari merito con lo svizzero Meillard. L’altoatesino è stato a lungo al comando della seconda manche con una discesa quasi impeccabile.

Buon risultato anche per Stefano Gross e Tommaso Sala, che chiudono al 15° posto a pari merito, con un distacco di 2.16 da Braathen. 25° posto per Giuliano Razzoli (+3.31) Gli altri italiani invece sono stati eliminati nella prima manche: Maurberger 35° (+3.91), Cannis 53° (+6.05). Non accede alla seconda manche nemmeno Kristoffersen, leader di disciplina prima di oggi, per un errore nella parte iniziale. Con questa vittoria Braathen sale al primo posto nella classifica di disciplina con 250 punti, resta fermo a 220 Kristoffersen dopo la debacle odierna. Buon salto in avanti anche nella generale (465 punti), dominata da Odermatt. La Coppa del Mondo di sci alpino resterà in Svizzera, il prossimo appuntamento sarà il 13 gennaio a Wengen.