Monterosa Skialp by Dynafit: a testa bassa da Gressoney alla Val d'Ayas e ritorno

SCIALPINISMO

Iscrizioni ai via per l'imperdibile appuntamento in notturna al cospetto della seconda vetta dell'arco alpino

© Stefano Jeantet Due mesi di tempo tra l’apertura della campagna iscrizioni e il segnale di partenza: è già ben tracciata la rotta che porta alla prossima edizione (la tredicesima) di Monterosa Skialp, uno dei più classici appuntamenti di scialpinismo dell’arco alpino, nel suo tradizionale formato notturno. Per chi si è aggiudicato il proprio pettorale fin dal primo giorno utile (lunedì 8 gennaio), è già tempo di pianificare la marcia di avvicinamento. Per tutti gli altri… non c’è tempo da perdere: meglio garantirsi rapidamente un posto al sole (anzi, sotto le stelle) per la gara in programma venerdì 8 marzo. A proposito, vista la particolare coincidenza, gli organizzatori hanno prevista una “promo” speciale e gadget ad hoc per le quote rosa. Insomma, dimenticatevi lo “stacco” delle recentissime festività: per gli atleti pro e per gli amatori, si profila all’orizzonte una prova by night molto ambita e… ambientata in uno degli scenari più affascinanti delle Alpi Occidentali, dentro un contesto tecnico tra i più impegnativi: a cavallo tra due delle tre valli (del Lys e d’Ayas) che hanno per testata il versante sud del Monte Rosa.

© Stefano Jeantet

Cuore pulsante di Monte Rosa Skialp sarà per questa edizione Gressoney-La-Trinité. Partenza e arrivo in località Edelboden (stazione di valle della seggiovia Punta Jolanda) per la corsa a coppie che prevede un continuo susseguirsi di ripide salite e discese super veloci. Un menu tecnico che fa dell’evento griffato Dynafit un vero e proprio must per chi ama ritmo e adrenalina.

© Stefano Jeantet

In programma un itinerario dallo sviluppo di 30 chilometri (rotta da est a ovest) per 2800 metri di dislivello positivo, con partenza alle ore 18.00 e GPM ai 2672 metri di quota del Colle Bettaforca (cancello orario: due ore 30 minuti), nel “bel” mezzo di una prova da cinque salite e undici cambi assetto: a testa bassa da Gressoney-La-Trinité a Champoluc (o meglio all'Alpe Ciarcerio sopra Frachey) e ritorno! Come sempre non mancheranno un tratto a piedi e discese mozzafiato su piste perfettamente preparate. Sì perché la traccia di gara è interamente ricavata all’interno del comprensorio sciistico Monterosa Ski, il primo in Italia ad avere aperto le porte allo scialpinismo con un progetto che prevede itinerari di salita dedicati e spettacolari ridiscese in pista. Agli atleti che hanno già messo in agenda questo appuntamento di fine inverno e quelli che si apprestano a farlo, servirà infilare nello zaino una buona dose di allenamento, braccia forti e frontali cariche al cento per cento!

© Francesco Bergamaschi

Per quanto riguarda le squadre più ambiziose e giocoforza preparate, l’asticella è stata fissata molto in alto negli anni scorsi dalle coppie vincitrici nelle due ultime edizioni. Al netto della varietà degli itinerari utilizzati negli anni (e degli adattamenti legati alle condizioni meteo), al maschile il tempo da battere è quello (che resiste da ormai cinque anni) di Filippo Barazzuol e William Boffelli: due ore, 37 minuti e 11 secondi. In gara-donne il riferimento è quello più recente del binomio azzurro Alba De Silvestro-Giulia Murada, vincitrici (e ottave assolute!) due anni fa con il tempo finale di tre ore, cinque minuti e 18 secondi.

Maggiori info e iscrizioni su: www.visitmonterosa.com/monterosaskialp