Coppa del Mondo di sci: Sofia Goggia torna e conquista il 2° posto nella discesa libera di Beaver Creek

Ciò non è bastato per anticipare Cornelia Huetter che ha costruito il proprio successo nel tratto iniziale dove è transitata con oltre due decimi di vantaggio su Goggia. Con ciò l'austriaca è riuscita a tenere duro nella parte dove l'azzurra ha firmato i migliori parziali chiudendo in 1'32"38, sedici centesimi più veloce della bergamasca.