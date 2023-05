Wings for Life World Run: il 7 maggio la decima edizione all'Autodromo Nazionale Monza

decima edizione

© ufficio-stampa Manca meno di un mese al via della 10° edizione della Wings For Life World Run, il più grande evento benefico di running in contemporanea mondiale, dove il 100% del ricavato andrà a sostegno della ricerca scientifica sulle lesioni spinali. Ora è ufficiale anche la location dove si svolgerà la principale App Run italiana, che sarà trasmessa in diretta mondiale: l’Autodromo Nazionale Monza. La partenza in Italia sarà alle ore 13:00 di domenica 7 maggio e non poteva avvenire in un luogo più suggestivo. Il Circuito di Monza è conosciuto nel mondo come il Tempio della Velocità. Fin dalla sua fondazione, nel 1922, si è saputo costantemente rinnovare, per stare al passo con le esigenze del mondo dei motori e regalare sempre grandi emozioni.

“Ospitare lo start della Wings For Life World Run è per noi motivo di orgoglio. L’Autodromo Nazionale Monza, da sempre, guarda allo sport a 360°, ancora di più se associato ad un’iniziativa nobile come la ricerca di una cura per le lesioni al midollo spinale. Il suono della cadenza dei passi dei runner, sull’asfalto del Tempio della Velocità, sostituirà il rombo dei motori, ma la passione corre sempre tra i cordoli dell’Autodromo Nazionale Monza” ha dichiarato Giuseppe Redaelli – Presidente Autodromo Nazionale Monza.

Ad accompagnare con le loro voci i partecipanti italiani alla Wings For Life World Run attraverso l’apposita app, saranno due ambassador d’eccezione: la motivatrice Lisa Migliorini e il giornalista Massimo Caputi.

L’appuntamento è dunque per domenica 7 maggio alle 13:00: si può correre unendosi ad una delle tante App Run organizzate in tutta Italia (per informazioni visita www.wingsforlifeworldrun.com) o seguendo il proprio percorso preferito, perché grazie all’App Wings for Life World Run ognuno farà comunque parte dell’evento globale. Perciò, sia che si voglia gareggiare con un gruppo di amici sia individualmente, basta scaricare l’app e registrarsi su www.wingsforlifeworldrun.com. Chi non potrà prendere parte all’evento, può ugualmente sostenere la Fondazione Wings for Life con una donazione.