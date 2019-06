WineTrail2019: è già caccia al pettorale

20/06/2019 di STEFANO GATTI

Il conto alla rovescia dice: centoquarantadue giorni al via della Valtellina Wine Trail 2109, ma la popolarità della grande classica autunnale è cresciuta al tal punto (e questo nell’arco di sette soli anni!) che la corsa al pettorale inizia molto prima, anzi tra pochi giorni e per l’esattezza lunedì 1° luglio. Non c’è quindi tempo da perdere: meglio segnarsi la data sull’agenda, mettere al sicuro la propria iscrizione e poi … prepararsi a dovere per l’altra data fatidica: sabato 9 novembre, quando la Wine Trail scatterà da Castione Andevenno (la 12k), da Chiuro (la mezza maratona) e da Tirano (la maratona).



Duemilacinquecento i posti a disposizione, con sold out facilmente pronosticabile. Tre distanze, tre gare spettacolari ed intense, che convergeranno in orari diversi sulla centralissima Piazza Garibaldi di Sondrio, cuore pulsante dell’evento che per il secondo anno consecutivo è stato presentato a Milano: l’anno scorso all’Università del Sacro Cuore, quest’anno al grattacielo Pirelli. Questo il modo scelto dagli organizzatori per sottolineare il respiro sempre più ampio di un evento che ha da tempo varcato i “confini” della Valtellina. Ad illustrare le novità ed i capisaldi della VWT 2019 è stato – tra gli altri – Marco De Gasperi reduce dal superlavoro che ha impegnato a fondo lui e gli organizzatori della Livigno Skymarathon, prima delle quattro tappe italiane delle MiguRun Skyrunner World Series. Rispetto alla prova iridata nel Piccolo Tibet italiano, la Wine Trail si pone su un piano completamente diverso perché, al lato agonistico ed al contenuto tecnico (comunque presenti e tutt’altro che secondari …) la VWT affianca un’anima aggregativa, culturale e da un certo punto di vista stoico, che ne rappresenta il senso ultimo ed il segreto del successo. Grazie ad un itinerario attraverso undici comuni, i passaggi nei boschi, dentro i centri abitati, lungo i filari di vite, fin dentro le cantine nelle quali nascono i vini per i quali la Valtellina è famosa nel mondo grazie al graduale passaggio (oggi ormai completato) da una produzione di quantità ad una di qualità. Rispetto alla scorsa edizione, gli organizzatori hanno scelto di fare un passo indietro: le due gare lunghe infatti (21 e 42K) scatteranno a mezzogiorno invece che alle quattordici (come avvenuto appunto nel 2018), in modo di garantire alla totalità dei partecipanti alla “mezza” ed a buona parte dei maratoneti (tranne, si stima, un centinaio di ritardatari) di completare le rispettive fatiche con la luce del giorno, permettendo loro di godere per tutta la distanza dei colori e delle magiche atmosfere autunnali.



Prenderà invece il via alle dieci del mattino invece la 12K, prova d’ingresso del programma nonché unica delle tre gare della Wine Trail a viaggiare in direzione est invece che … all’inseguimento della luce solare: verso il tramonto e – idealmente – incontro alla Ribera Run Experience Spagna del 14 settembre e (ancora più lontano) alla Ribera Run Experience Argentina del 14 dicembre. Si perché, nell’ottica della creazione di un circuito internazionale di grandi eventi legati al turismo enogastronomico, la Wine Trail amplia ancora i propri orizzonti, gemellandosi con queste due prove.