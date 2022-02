Suggestioni musicali, atmosfere fiabesche e la magia della notte: arriva Reale Mutua Monza Night Trail!

TRAILRUNNING

È in programma sabato 7 maggio la prima edizione della prova "by night" che arricchisce l'offerta sportiva del Parco della Villa Reale.

di

Stefano Gatti

Sono tante le manifestazioni destinate ai runners annualmente ospitate dal Parco della Villa Reale di Monza. L’ultima nata è Reale Mutua Monza Night Trail che - tra tante - si ripromette di distinguersi per le sue caratteristiche peculiari. Che non si limitano al contesto “by night” e comprendono un allestimento scenico studiato per offrire ai concorrenti un’esperienza unica. Immersi, oltre che nello spirito della competizione, dentro un’atmosfera fiabesca e per certi versi magica, rivolta a tutti: dai runners più “competitivi” alle famiglie con bambini e magari amici a quattro zampe. L’appuntamento è fissato per sabato 7 maggio: un’occasione unica nel suo genere, da provare... a tutti i costi.

Da questo punto di vista, fino a domenica 20 febbraio si può ancora approfittare della promozione di San Valentino ed iscriversi - sul sito www.monzanighttrail.it - alla quota speciale di dodici euro, comprensiva di pila frontale omaggio Open Fiber: un accessorio indispensabile per affrontare il percorso di questa manifestazione non competitiva a passo libero che - lo ripetiamo - completa o meglio arricchisce (diversificandola ulteriormente) la multiforme offerta sportiva del Parco di Monza, vero e proprio paradiso degli appassionati di running a trecentosessanta gradi. Che si tratti appunto di gareggiarvi o anche solo allo scopo di dare libero sfogo all'esigenza (ed allo stesso tempo al piacere) di migliorare la propria forma fisica ed il proprio benessere attraverso una pratica sportiva all’insegna di fatica, passione e disciplina. Senza dimenticare la possibilità di misurarsi lungo percorsi certificati che vanno dai tre ai cinque chilometri, al classico “diecimila” e di mettersi alla prova sulla distanza della mezza maratona e su quella della maratona classica, in questo caso raddoppiando il giro da 21 chilometri e novantasette metri che si immergere anche nelle atmosfere “racing” dell’Autodromo Nazionale, da un secolo esatto ospitato dal Parco.

Il percorso di Reale Mutua Monza Night Trail misura 10.220 metri, si svolge quasi interamente su sterrato o terreno erboso ed è segnalato con apposite pile o lampadine a batteria, al fine di creare una forte emozione visiva. La partenza - accompagnata da musica dal vivo come tutti i punti-chiave dell'itinerario - avviene dalla Villa Reale, resa ancora più suggestiva dall’illuminazione ad hoc. Dopo circa 1200 metri di gara si entra in una particolare zona boschiva che costeggia la cinta esterna del Parco ed il fiume Lambro, fino a raggiungere il segnale del secondo chilometro, posto al Ponte delle Catene. Da qui si percorre un breve tratto asfaltato -sempre nel bosco - che permette di ammirare il magnifico prato illuminato retrostante la Reggia. Dopo altri tre chilometri di sottobosco e sterrato, si giunge al palazzo denominato Mirabello: illuminato, con musica dal vivo (violini) e la presenza di un personaggio storico raffigurante il poeta Giuseppe Parini, brianzolo di nascita. Siamo a metà della distanza di RMMNT ed è proprio qui che gli atleti potranno (meritatamente!) approfittare del il punto di ristoro predisposto dall’organizzazione di Monza Marathon Team.

Superato il giro di boa, la seconda metà della prova inizia con un magnifico corridoio erboso delimitato da cinquantacinque piante di carpino bianco per lato (debitamente illuminate) che taglia esattamente a metà l'area dell'ex ippodromo, al cui sbocco un breve tratto in leggera salita porta all’altro importante edificio storico denominato Mirabellino, ugualmente illuminato e con musica dal vivo (violoncelli), aggirato il quale si proseguirà verso l’entrata di Vedano. Qui inizia un lungo tratto rettilineo su sterrato che porta prima ad attraversare gli orti della Cascina Frutteto (illuminazione e musica live con fisarmoniche), per poi affiancare lo storico Ex Centro RAI disegnato dall’architetto Gio Ponti. Un breve tratto su asfalto porta al cancello dei Giardini Reali, nei quali si percorreranno gli ultimi due chilometri di gara. Si toccano in sequenza il Portale Neogotico, la Torretta Viscontea (illuminata ed con musica dal vivo, cornamuse in questo caso) ed il Tempietto Neoclassico. Gli ultimi duecento metri - con adeguato accompagnamento musicale - conducono al traguardo di Reale Mutua Monza Night Trail, posizionato di fronte alla splendida fontana della Villa Reale.