Skyrunner World Series: Martinez e Geoffray campioni sky, Lora e Koligar verticalisti dell'anno 

SKYRUNNING

Delorenzi e Alonso vincono gli Skymasters di Limone sul Garda, Moia e Pardin arrampicano più veloci di tutti nel Vertical de la Mughéra

© Maurizio Torri Lo spagnolo Antonio Martinez Perez e la francese Clementine Geoffray sono i nuovi campioni di Skyrunner World Series by ISF (International Skyrunning Federation) al termine degli Skymasters di Limone sul Garda, vinti a livello scratch dall’elvetico Roberto Delorenzi e dalla spagnola Sara Alonso. Per la nona volta nelle ultime dodici edizioni gran finale delle World Series, l’evento Limonextreme ha proposto un sabato ad altissima intensità iridata. Due volte prima del via (in tarda mattinata) della prova lunga, a scatenarsi erano stati i verticalisti da pochi (chilometri), maledetti (i metri di dislivello positivo) e subito, nel senso della rapidità d’azione sulle rampe. A vincere il Vertical de la Mughéra lungo la parete che sovrasta a nord Limone sul Garda) sono stati il nostro Tiziano Moia e la francese Jessica Pardin. Classifica alla mano, Matteo Lora e la slovena Mojka Koligar si sono imposti nel ranking del circuito VK OPEN Championship di cui la prova only up sulla sponda bresciana dell’Alto Garda era la finalissima. Ai nastri della doppia finale mondiale disegnata sui sentieri di confine tra Lombardia e Trentino (e per il quarto anno consecutivo “griffata” SCARPA) si sono presentati 605 atleti provenienti da 35 differenti nazioni: di questi 129 hanno corso la prova only up da 1160 metri D+ condensati in soli tre ripidissimi chilometri, mentre i restanti 476 si sono confrontati nella Limone Skyrunning Extreme da 22 chilometri e 200 metri, con una “dotazione” di 2052 metri di dislivello positivo.

© Francesco Bergamaschi

VERTICAL

Tiziano Moia e Jessica Pardin padroni del campo nel Vertical de la Mughéra, Matteo Lora (Skyrunning Adventure) e la slovena Mojka Koligar si aggiudicano il circuito VK OPEN Championship by ISF. Sulla funambolica ascesa vista lago che dai 60 metri slm di lungolago Marconi (il salotto buono di Limone) porta ai 1160 dello striscione d’arrivo, Moia ha fin dal via chiarito alla concorenza le sue intenzioni. Per lo specialista friulano un vero e proprio assolo verso il traguardo, raggiunto 38 minuti e due secondi dopo il via nel formato mass start. Secondo gradino del podio per Daniele Fontana (staccato di venti secondi), terzo per Andrea Elia di OSA Valmadrera, al traguardo in 38 minuti e altrettanti secondi. A completare la top five il piemontese Marcello Ugazio (Sport Project VCO) e lo spagnolo Jan Oller Torrella.

© Limonxtreme Press Office

In gara-donne tutte dietro alla transalpina Jessica Pardin (47 minuti e 17 secondi il suo tempo), che sulle ultime rampe finale ha messo la freccia passando l’esperta Valentina Belotti, seconda al traguardo con un ritardo di 27 secondi. Per la vincitrice, ventiseiesima casella della classifica assoluta. A sigillare il podio Anna Hofer (Team SCARPA), che ha bloccato la fotocellula 48 minuti e 24 secondi dopo il via. Ad aggiudicarsi i due ultimi posti della top five di giornata Mojca Koligar e Silvia Lara Dieguez.

© Francesco Bergamaschi

Per quanto autori di altrettante prove di primo livello, Moia e Pardin non sono riusciti ad avvicinare i record assoluti. Quello maschile resta quindi nella mani (e nelle gambe, e nei polmoni) dell’elvetico Rémi Bonnet: 36 minuti e due secondi nel 2018, due minuti tondi in meno del tempo di Moia. Quello femminile continua ad appartenere alla straordinaria campionessa austriaca Andrea Mayr: 42 minuti e 43 secondi nel Vertical limonese dei due anni fa.

© Maurizio Torri

SKYMASTERS

L’elvetico Roberto Delorenzi bissa nella prova Skymasters il successo di dodici mesi fa, mentre il terzo gradino del podio assicura allo spagnolo Antonio Martinez Perez il successo finale del circuito ISF. Al femminile, esordio vincente a Limone per l’iberica Sara Alonso. Il quarto posto ai piedi del podio garantisce però alla francese Clementine Geoffray il titolo di Skyrunner World Series.

© Francesco Bergamaschi

Pronti, via e al primo scollinamento di Cima Mughéra a condurre la gara sono Roberto Delorenzi, portacolori della “corazzata” Brooks Trail Runners e Sara Alonso del team ASICS. Al GPM di Monte Carone (quota 1621 slm) Delorenzi ha dovuto guardarsi dal forcing degli spagnoli Manuel Merillas e Antonio Martinez (Team SCARPA), risaliti fino ad un minuto e quaranta secondi dal leader. Nella sfida in rosa il gap della fuggitiva Sara Alonso al GPM sulle dirette inseguitrici Olivia Magnone (Esclops d’Azun) e Corinna Ghirardi per i colori di Skyrunning Adventure.

© Maurizio Torri

La discesa finale non ha però modificato le gerarchie al vertice. Delorenzi ha stretto i denti e chiuso la stagione con un importantissimo successo. Il suo finish time di due ore, 23 minuti e 18 secondi è bastato a tenere a bada Merillas (secondo a 31 secondi) e Martinez, che ha tagliato il traguardo con due minuti esatti di ritardo dal vincitore. Nella top five-uomini anche Olivero Esteban (INOV8) e Federic Tranchard di Scott Running.

© Limonxtreme Press Office

Sara Alonso ha da parte sua si è imposta in due ore, 56 minuti e 20 secondi, quarantasettesima del ranking e unica donna sotto il muro delle tre ore, al di là del quale (ma solo di quaranta secondi) è rimasta la messicana Karina Carsolio (Black Diamond/Buff), con la transalpina Olivia Magnone terza in tre ore, due minuti e cinque secondi. La vincitrice del circuito Clementine Geoffray (Kiprun Womem Team) e la intramontabile Corinna Ghirardi hanno completato la top five-donne.

© Limonxtreme Press Office

Come per il vertical, anche nella prova skyrace i record sono rimasti imbattuti. Ai candidati più ambiziosi non resta che tornare a Limone tra dodici mesi per insidiare il primato del valdostano del team La Sportiva Nadir Maguet (due ore, 23 minuti e tre secondi) e quello della rumena Denisa Dragomir da due ore, 55 minuti e 23 secondi. Delorenzi e Alonso hanno tra l’altro la missione nella gambe, visto che Roberto si è spinto a quindici soli secondi dal “Mago” (peraltro quest’anno ottavo al traguardo), mentre Sara ha “mancato” Dragomir di cinquantasette secondi.

© Maurizio Torri

Le Skyrunner World Series saranno di nuovo in scena a Limone tra un anno, anzi meno: la prossima edizione dell'evento Limonextreme è infatti in programma sabato 12 ottobre e sarà una delle tre tappe italiane del calendario 2024 appena annunciato: conferma iridata anche per il prestigioso Trofeo Kima in Val Masino (Sondrio) di domenica 25 agosto, esordio assoluto invece per la Maga Skymarathon sulle Prealpi Orobie domenica 22 settembre. Diciannove le tappe della regular season del circuito targato ISF del prossimo anno (erano tredici quest'anno compresa la finale): la prova conclusiva trasloca dall'Italia alla Spagna e andrà in scena invece alla Marató dels Dements: sulle montagne di Eslida-Aín, una quarantina di chilometri a nord di Valencia.