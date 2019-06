ResegUp, attacco al “Re”

03/06/2019 di STEFANO GATTI

Il via della ResegUp del decennale è previsto alle tre e mezza del pomeriggio ma già a metà mattina del primo giorno di giugno Lungolago Isonzo a Lecco brulica di skyrunners alle prese con il conto alla rovescia verso l’orario di partenza, appunto. C’è il parcheggio “strategico” da trovare, il pettorale da ritirare, ci sono riti e scaramanzie, la borsa da consegnare, organizzarsi per il pranzo, che non deve poi influire negativamente sulla performance pomeridiana.



C’è anche (anzi soprattutto, almeno da parte mia) la voglia di godersi qualche ora di relax pre-gara in riva al Lario, in una bellissima atmosfera. Si, perché la ResegUp non è solo una corsa, non è solo una skyrace (la più partecipata d’Italia con i suoi milleduecento iscritti): è un vero e proprio evento che, nell’arco di dieci soli anni, ha conquistato il cuore dei lecchesi e non solo il loro. Qualche collega, seduto come se sui gradoni della “battigia”, legge un libro per distrarsi, un altro scatta foto (anzi, selfie) col cellulare, un altro ancora tira fuori la vaschetta ed inizia a trangugiare un intruglio strano. Sarà anche l’ideale in vista dell’impegno imminente ma io, che di ambizioni di classifica non ne ho, attraverso la strada e mi presento senza tante storie alla cassa di McDonald per uno spuntino “fuori ordinanza”. La “scimmia” mi monta in spalla alle quindici precise (mezz’ora esatta dallo start) e mi avverte che non ci sono più scuse, è proprio ora di lasciarsi pervadere dalla trance agonistica.



Completato il riscaldamento pre-gara (una specie di slalom in mezzo allo struscio del sabato pomeriggio), mi apposto di fianco al cartello che, in zona partenza, indica in tre ore e 45 la propria proiezione (speranzosa, ottimistica) di tempo finale e, … al segnale stabilito, salto dentro la mia “gabbia”. Il discorso “motivazionale” dell’amico Maurizio Torri, speaker dell’evento, lo trovo particolarmente efficace. Tanto che parto con la bava alla bocca ed i brividi a fior di pelle. L’estate si è fatta desiderare a lungo ma, terminato un mese di maggio freddino, piovoso, a tratti pure “nevoso” (e proprio quando il mio calendario agonistico prevedeva puntate oltre i duemila metri di quota), giugno si apre con l’irruzione dell’estate … Le strade cittadine di Lecco sono una fornace ma ci lasciamo l’asfalto alle spalle nel giro di due o tre chilometri, dopo l’attraversamento delle frazioni alte di Lecco. Mulattiere e sentierini nel bosco regalano un po’ di ombra e di brezza che bilanciano in qualche misura l’impegno già piuttosto intenso. La prima “svolta” del percorso di ventiquattro chilometri (ma i più ne registreranno ventitre e mezzo circa) arriva quando “doppiamo” il Rifugio Stoppani, classico crocevia della rete di sentieri del Resegone, la montagna di Lecco, che da queste parti chiamano “il Re”.



Allo Stoppani il tifo è quasi da stadio e questa è una delle caratteristiche più belle e distintive della ResegUp, perché all’altissima partecipazione “agonistica” si aggiunge in maniera direttamente proporzionale quella folta e massiccia da parte della cittadinanza. Roba che mette veramente i brividi perché l’incitamento viene gridato a squarciagola ad ogni singolo concorrente, non solo ai top runners … ed è pure “dedicato”: miracoli del pettorale personalizzato, con sopra scritto il tuo nome. Magari stai correndo giù scapicollandoti per un viottolo acciottolato e sai che la nonnina sulla porta di casa sua sta urlando a te e solo a te il suo: “dai Stefano, bravo!” Superata la quota della vegetazione, l’itinerario inizia ad apparecchiarci il piatto forte del menu: la salita verso la vetta del Resegone, 1875 metri sul livello del mare.



Prima un traverso di pietra friabile che “copia” fedelmente il fondo di un vallone rientrante, poi il falsopiano di Pian Serrada, balcone panoramico sul lago, dove si tira il fiato prima dei passaggi (elementari) su roccia, dove a tratti si mette la mano sull’appiglio che il piede di chi ti precede ha appena abbandonato. Il passaggio al Rifugio Azzoni, posto pochi metri sotto la vetta, è … meglio ancora di quello allo Stoppani: centinaia di spettatori, tifo assordante, musica ad alto volume. Un vero e proprio party d’alta quota che – purtroppo – finisce subito perché, scavalcata la linea di cresta, ci si tuffa nel versante della bergamasca Valle Imagna. E mi viene naturale ripensare a sei giorni fa, quando correvo proprio su questo stesso sentiero, fino alla vetta, in occasione della Skyrace Creste del Resegone ma allora… in mezzo alla nebbia, sotto la pioggia e con un gran freddo! La discesa è a tratti ripida, in piena pietraia. Equilibrio precario, alto rischio di distorsioni. Meglio fare attenzione. Uno o due chilometri così, difficili ma anche entusiasmanti, poi le … acque agitate si calmano, si entra nel bosco, il fondo diventa più dolce e scorrevole e si può finalmente fare velocità. Corro insieme a Lisa del Team Pasturo e ad Antonella dei Falchi di Lecco. Quando raggiungiamo, superiamo e subito distanziamo Elena (anche lei del Pasturo, che di solito mi batte senza troppe difficoltà) inizio a rendermi conto che la gamba è buona e forse posso abbattere il muro delle quattro ore solo sfiorato un anno fa su questi sentieri.



Rientrati nel Lecchese per il Passo del Giuff, arriviamo ai Piani d’Erna, dove ci aspetta un nuovo episodio del party itinerante della ResegUp. Viene il dubbio che, a fine giornata, di fiato ne avrà speso di più il pubblico ai lati del percorso che non noi che stiamo correndo. Credo non sia passato un solo minuto (nell’arco di ventiquattro chilometri di gara), senza aver ricevuto un grido di incitamento a non mollare. Poi inizia la “calata” verso il traguardo del lungolago di Lecco. Ripassiamo dal Rifugio Stoppani, chiudendo così l’anello alto, e ci tuffiamo verso il traguardo. Antonella è rimasta un po’ indietro (forse intimorita da un gran volo in mezzo al sentierino nel bosco qualche decina di minuti fa). Con Lisa invece ho rotto gli indugi (mettendo la freccia) quando ho percepito qualche segno di stanchezza da parte sua e mi sono accorto che rimanere con lei sarebbe stata una scelta di comodo ma rinunciataria. Quindi ciao, ci vediamo al traguardo.



Siamo ormai oltre le sette di sera, l’aria è fresca, la gamba sciolta al punto giusto. Guadagno inaspettatamente una posizione dopo l’altra, superando avversari che hanno probabilmente hanno dato tutto troppo presto ed altri rassegnati a tirare fine gara a passo di marcia. L’ultimo chilometro è da fiaba, almeno per me. Due ali di gente, si aprono solo tre o quattro secondi prima del tuo passaggio, quasi non capisci quale direzione da prendere. Poi vedo l’ultima scalinata tra le case, la divoro sulle ali dell’entusiasmo e sbuco sul “red carpet” di Piazza Cermenati, a pochi metri dal lungolago dove ero partito tre ore e 54 minuti fa: missione compiuta, muro delle quattro ore abbattuto … e poco importa che Martin Dematteis abbia fatto scattare la fotocellula dopo due ore e quattordici minuti, quando io ero ancora lassù da qualche parte, nei boschi dell’alta Valle Imagna …!