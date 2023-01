Luca Del Pero imbattibile in Val di Mello, prima firma per Lucia Moraschinelli

TRAILRUNNING

Triplete per il top runner lecchese, vittoria in progressione per l'esperta toprunner valtellinese

© Giacomo Meneghello Buona la terza! Neve, ghiaccio e temperature sottozero per la terza edizione di Val di Mello Winter Trail, che negli anni scorsi aveva dovuto fare a meno della veste bianca, così come gli organizzatori di ASD Team Gigiat avevano prima immaginato e poi concepito l'evento che ha richiamato in Val Masino centocinquanta trailrunners pronti ad affrontare - ramponcini montati sulle scarpe da trail - la camminata da cinque chilometri e la più impegnativa prova agonistica da dodici chilometri. Ad imporsi nella prova-clou Luca Del Pero e Lucia Moraschinelli. Lui autore di una prova in controllo... ma non troppo, lei di una performance tutta in crescendo e anche un po'... acrobatica!

© Giacomo Meneghello

Largamente approvato... dalla critica (vale a dire dagli atleti in gara!), il format prevedeva un anello da dodici chilometri e 300 metri di dislivello positivo, sostanzialmente fedele a quello delle prime due edizioni ma al tempo stesso… ritoccato verso l’alto grazie ad un’importante modifica ad inizio itinerario, che ha portato lo sviluppo lineare a dodici chilometri abbondanti e ad un dislivello vicino a quattrocento metri. In aggiunta alla prova competitiva, anche una camminata da cinque chilometri e un centinaio di metri di dislivello che ha visto la presenza di una quarantina di unità lungo un itinerario che si è sviluppato nei dintorni del centro abitato ed all’imbocco della Val di Mello.

© Giacomo Meneghello

Grazie alle nevicate delle ultime settimane, alle rigide temperature del periodo ed alla conformazione della valle (con alte pareti a limitare il soleggiamento) l’evento è andato quest’anno finalmente in scena su un percorso innevato all’ottanta per cento. Da affrontare - per tutti o quasi - con i ramponcini montati sulle scarpe da trailrunning.

© Giacomo Meneghello

LA GARA

Sfide combattute dal via fino al traguardo, sia al maschile che al femminile. Già vincitore su questi sentieri nel 2020 e nel 222, il super favorito Luca Del Pero si è ugualmente dovuto sudare il “triplete”. A rendergli la vita un po’ più dura (soprattutto nella prima metà gara) l’emergente Andrea Elia. Per il campione lecchese del Team Scarpa ennesimo successo di giornata e seconda vittoria consecutiva in otto giorni, visto che Luca si era imposto sabato 21 gennaio nella Snow Run Resinelli. Missione-vittoria completata nell’impressionante finishing time di 50 minuti e 38 secondi. Seconda piazza per Elia (Team Crazy), al traguardo con soli 42 secondi di ritardo e podio chiuso dal solido Luigi Pomoni (ASD Falchi Lecco) con il tempo di 53 minuti e 48”. Top five per l’altro Falco Jonathan Tamborini e per Simone Bertini. Dalla sesta alla decima posizione del ranking in quest’ordine Simone Tampini, Tommaso Caneva, Mattia Achler, Francesco Della Torre e Michele Penone.

© Giacomo Meneghello

Nella gara femminile (in 24 al via) partenza sprint della giovane Alice Testini che ha però pagato anche un inconveniente con i "ferri del mestiere" (nel senso dei ramponcini) e al giro di boa in Val di Mello si è vista passare dall’esperta Raffaella Rossi. Finale già scritto? Tutt'altro! Il rush finale porta però la firma di Lucia Moraschinelli che - nonostante la rinuncia all’extra-grip garantito dai micro-ramponi, ha scalato tutte le marce verso l’alto… in discesa, imponendosi con un finale acrobatico ma senza incertezze. Vittoria per lei in un’ora e quattro minuti netti davanti a Testini (al traguardo sei minuti e sei secondi dopo l’ora di gara) e podio meritatisimo per Raffaella Rossi, a soli undici secondi dalla piazza d’onore. Completano la top ten di giornata Cristina Griggio, Giorgia Fascendini, Claudia Battaglia, Michela Silvestri, Francesca Sosio, Giulia Fumagalli e Beatrice Giustolisi.

© Giacomo Meneghello

IL PERCORSO NEL DETTAGLIO

Ad uso e consumo di chi volesse mettere Val di Mello Winter Trail neii propri piani per il futuro (e magari provarlo subiti!), proponiamo una rapida descrizione "a volo d’aquila” del nuovo itinerario della prova competitiva. Come anticipato sopra, rispetto alle prime due edizioni, il comitato organizzatore di Val di Mello Winter Trail ha apportato alcune modifiche, allo scopo di valorizzare alcuni sentieri poco conosciuti, limitando il chilometraggio su asfalto a vantaggio dei tratti offroad. Di fatto, il lifting-percorso ha “tagliato” buona parte del vecchio itinerario che si spingeva un po’ di più nella Val Masino propriamente detta, eliminando il passaggio nella Foresta dei Bagni del Masino. Al via dal centro sportivo di San Martino, i centodue atleti hanno subito imboccato la destra orografica della Val di Mello, per poi intercettare il sentiero single track che - prima in salita, poi di nuovo a capofitto in discesa - li ha riportati verso il centro del paese, per tagliare il primo traguardo volante in corrispondenza del bar Kundaluna.

© Giacomo Meneghello

Da qui il gruppo capeggiato dai toprunners ha ripreso l’itinerario originale lungo i tornanti che riportano nella parte alta del centro abitato, fino raggiungere il punto-montaggio ramponcini a bordo strada ed imboccare il sentiero per una breve salita che ha subito incrociato l’inversione di rotta della mulattiera in falsopiano che - passando poche decine di metri a monte del paese e su fondo meno innevato - ha di fatto concesso un po’ di respiro (e di tiepidi raggi solari) prima… dell’inferno bianco della Val di Mello! Raggiunto il laghetto del Qualido (secondo traguardo volante), la prova è entrata nella riserva della Val di Mello, risalendo la mulattiera che fiancheggia il torrente, per poi smarcare il giro di boa di località Casina Piana ed iniziare l’itinerario di rientro verso il traguardo lungo la sinistra orografica, a base dapprima di un veloce saliscendi, poi di un tecnico e movimentato single track nel bosco che solo nel chilometro finale ha lasciato spazio ad un settore più facile ed all’asfalto finale.

© Giacomo Meneghello

LE DICHIARAZIONI

LUCA DEL PERO

“Terza vittoria consecutiva da queste parti. Quando vinci va sempre bene, quindi anche oggi siamo soddisfatti. Sapevo che sarebbe stata una battaglia con Andrea Elia, infatti abbiamo fatto tutta la salita insieme. Sapevo anche che in discesa avrei avuto qualcosa di più io, infatti sono riuscito ad andargli via e ad arrivare a braccia alzate al traguardo. Giornata meravigliosa, correre in Val di Mello è sempre uno spettacolo, tra gli amici e queste montagne fantastiche. Appuntamento alla prossima tappa di NORTEC Winter Trail Running Cup a Teglio!”

LUCIA MORASCHINELLI

“Avevo già corso questa gara sul secco ma devo dire che quest’anno mi sono divertita tantisimo. Ho rischiato a partire senza i ramponcini, non essendo una che corre sulla neve, preferisco gli sci! Ho provato e alla fine ho avuto qualche problemuccio di equilibrio in discesa. Diciamo che in salita eravamo io e la seconda e la terza (Testini e Rossi, ndr) più io meno allo stesso livello. In discesa però, sapendo che me la cavo bene, ho giocato le mie carte, quindi ho allungato. Nei tratti più impegnativi ho fatto attenzione, poi per il resto ho cercato di mollare per precederle all’arrivo ed è andata bene. Sono felicissima! Organizzazione top, tanta gente sul percorso, la neve e valle spettacolare, bellissima giornata!”

© Giacomo Meneghello

MIRKO BERTOLINI (ASD Team Gigiat)

"È andata bene! Per questa terza edizione abbiamo proposto la gara da dodici chilometri e la camminata da cinque. Una quarantina di iscritti per quest'ultima, centosei al via della prova regina. Noi avevamo consigliato i ramponcini. Tutti hanno apprezzato il percorso rinnovato e si sono trovati bene, anche per quanto riguarda le segnalazioni. All'arrivo abbiamo allestito il villaggio e il tendone per consumare un buon pranzo caldo a base di polenta taragna e salsiccia a fine gara. Un grande ringraziamento al Comune, ai nostri sostenitori istituzionali e soprattutto agli sponsor che ci hanno aiutato!"