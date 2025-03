L’isola d’Elba ospita i campioni internazionali di Trail Running all’Athlet’s Meet 2025

L’isola d’Elba è conosciuta soprattutto per la bellezza delle sue oltre 200 spiagge dall’acqua cristallina, ma ormai da anni si sta affermando sempre più anche come meta ideale per l’attività outdoor: grazie alla sua fitta ed estesa rete di sentieri nell’entroterra e al clima mite tutto l’anno, l’isola è una vera e propria palestra a cielo aperto ad esempio per il Trail Running, disciplina sportiva di corsa nella natura. Per questo, non è un caso che SCARPA, noto brand di calzature per sport outdoor, abbia scelto proprio l’Elba per questa edizione dell’Athlet’s Meet (11-13 marzo 2025), evento annuale che dal 2021 riunisce i migliori atleti internazionali di Trail Running appartenenti al Team SCARPA.