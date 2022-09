LimonExtreme new look 2022: mundialito a squadre sul Lago di Garda

SKYRUNNING

La prestigiosa skyrace e la vertical iridata vanno in scena nell'arco di poche ore il terzo sabato di ottobre

© Maurizio Torri L'estate sta finendo ma a Limone sul Garda... si protrae "tradizionalmente" fino ad ottobre inoltrato e celebra il suo culmine (con tanto di super party finale!) in occasione dell'evento LimonExtreme, una vera e propria "Indian Summer" delle corse sui sentieri, in particolare nella declinazione più... estrema (di nome e di fatto) di questa disciplina: lo skyrunning vero, quello senza mezzi termini. Tante le novità dell'edizione in programma sabato 15 ottobre: nuovo format (skyrace e vertical nella stessa giornata), lancio dell'inedito “Skyrunning Team Awards”, nuova pagina internet. La corsa alle iscrizioni è iniziata il primi giorno di settembre!

© Roberto De Pellegrin

Dopo essere stata per otto volte consecutive finalissima del circuito Skyrunner® World Series, la super classica dell’Alto Garda si presenta con un format innovativo che - oltre alle migliori performances individuali - premierà anche quelle di squadra, assegnando il primo titolo “Skyrunning Team Awards”: una sorta di campionato mondiale per team commerciali con montepremi all'altezza della titolazione. Il team vincente si aggiudicherà la fetta più consistente del montepremi: 5000 euro, che diventano 300 per la squadra seconda classificata e 2000 per la terza. Confermato il montepremi individuale che prevede (sia per la classifica maschile che per quella femminile) un riconoscimento di 1300 euro per il primo classificato, 1100 per il secondo, 1000 per il terzo.

© Roberto De Pellegrin

Entrando nel dettaglio del format di gara, il titolo “Skyrunning Team Awards” verrà assegnato sommando i punteggi dei primi tre uomini e delle prime due donne di ogni club. Alla classifica sono quindi ammesse le squadre che potranno schierare un numero minimo di tre uomini e due donne. Verrà infatti stilata una classifica per società ed il team più forte metterà le mani su un riconoscimento economico decisamente importante.

© Roberto De Pellegrin

Le novità dell’evento Limonextreme però non finiscono qui. Rispetto a quanto avvenuto nel recente passato, le gare disegnate sulle montagne di confine tra Lombardia e Trentino si correranno tutte nella giornata di sabato 15 ottobre. Al fine di ottimizzare le risorse, esce dal programma la veloce prova sulla distanza dei dieci chilometri. La scaletta prevede la partenza della prova vertical Greste delle Mughera alle nove e trenta del mattino (fino all’anno scorso i verticalisti correvano nel tardo pomeriggio del venerdì). Ad imporsi un anno fa lungo un percorso da 1110 metri di dislivello positivo in poco meno di tre chilometri di sviluppo furono lo specialista marocchino Elhousine Elazzaoui (38 minuti e 27 secondi, poi secondo nella skyrace!) e la veterana austriaca Andrea Mayr (42 minuti e 43 secondi).

© Roberto De Pellegrin

Il via della skyrace verrà invece dato alle undici e trenta. Il programma dei due eventi griffati Scarpa permetterà così agli atleti della prova only up - anche quest’anno finale del circuito VK OPEN Championship by ISF (International Skyrunning Federation) di concludere la loro prova e poter poi seguire le fasi salienti della gara sky: in quota ma anche al campo base di Lungolago Marconi.

© Maurizio Torri

I tempi da battere nella sky sono quelli fissati nel 2021 dal valdostano Nadir Maguet (due ore, 23 minuti e tre secondi) e da Denisa Dragomir, di poco più di trenta minuti più alto. Per la campionessa rumena tempo finale di due ore, 55 minuti e 23 secondi, nuovo record femminile. Nel pomeriggio di sabato poi le premiazioni ed alla sera gran festa di fine stagione!

© Roberto De Pellegrin

Negli ambiziosi piani del team organizzatore, d'altra parte forte di un bagaglio di esperienza internazionale e di competenza specifica decisamente ricco, a decretare il team commerciale più forte al mondo sarà quindi il collaudato itinerario da 22 chilometri e 200 metri che prevede un dislivello positivo di 2052 metri. Partenza e arrivo avranno luogo - come tradizione comanda - nella suggestiva location di Lungolago Marconi di Limone.

© Maurizio Torri

Dopo due chilometri tra le vie del centro cittadino, si raggiungerà la località di Reamòl, attacco della muscolare ascesa che porta prima a Punta Larici e poi a Passo Rocchetta. Si proseguirà sul sentiero 101 fino a bocca Guil, per poi imboccare lo spettacolare sentiero “a fil di cresta” che porta a Monte Carone, GPM della gara.

© Roberto De Pellegrin

L’ascesa prevede il passaggio lungo il “camino”: 285 gradini scavati direttamente nella roccia! Arrivati alla croce di vetta si scenderà dal versante opposto, proseguendo in falsopiano fino al bivio per Traversole, dove ha inizio l’ultimo tratto di saliscendi per Dalco. Lungo il classico sentiero 112 si svolgerà invece l’impegnativa discesa in picchiata verso quota lago, la spiaggia di Limone ed il Lungolago Marconi per chiudere l’anello..

Per maggiori info e iscrizioni: www.limonextreme.com